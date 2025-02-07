北港朝天宮春節人潮爆衝 高灘地停車場沒廁所惹怨

北港溪高灘地停車場沒廁所，引起到北港朝天宮朝聖遊客的抱怨。（記者黃淑莉攝）

2025/02/07 18:16

〔記者黃淑莉／雲林報導〕北港朝天宮每年吸引900多萬人次造訪，光春節期間就有上百萬人，廟內萬頭鑽動，廁所更是大排長龍，尤其是附近的北港溪高灘地停車場竟沒廁所，上廁所不便引起不少民眾抱怨。北港鎮公所指出，高灘地停車場是河川地，設置廁所有限制，已請縣府協助解決。

根據交通部觀光署統計，北港朝天宮去年湧入943萬人次，高居全國廟宇之冠，尤其在春節期間、朝天宮迎媽祖、白沙屯媽祖北港進香等重要節慶日，單日香客超過數萬人次，為解決停車問題，縣府及北港鎮公所向水利署爭取，在距離朝天宮最近的北港溪高灘地整地做停車場，約可停放500輛次，解決停車位一位難求窘境。

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每年春節都會帶著家人到朝天宮參香祈福的鄭姓民眾說，有停車場後到北港不用擔心停車問題，但這2年帶長輩去下車找不到廁所，走到朝天宮內廁所大排長龍，女生廁所一等要1、20分鐘，據了解，許多遊客都有同樣困擾。

據指出，高灘地停車場年初一至初五及白沙屯進香團到北港當天，在停車場入口處設有臨時流動廁所，其他時間都沒有，有民眾建議停車場有收費，應該要設置廁所。

北港鎮公所表示，法令規定河川地不能有固定建築物，加上缺乏水源，高灘地要蓋廁所有困難，公所多年來透過縣府、民代與相關單位協商，最近也向縣府提報計畫，一起解決高灘地、水道頭園區廁所問題。

縣府水利處說，北港高灘地廁所問題已併入高灘地水環境改善計畫內，地方有需求縣府會加速腳步儘早完成規劃。

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