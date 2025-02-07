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    台南學甲懷古燈謎晚會 元宵節登場

    台南學甲區懷古燈謎晚會將在元宵夜登場，往年吸引猜謎人潮。（公所提供）

    台南學甲區懷古燈謎晚會將在元宵夜登場，往年吸引猜謎人潮。（公所提供）

    2025/02/07 18:18

    〔記者楊金城／台南報導〕元宵節又稱小過年，除了吃元宵、賞花燈外，饒富趣味及智慧的猜燈謎也是傳統重要的習俗，台南學甲區懷古燈謎晚會元宵節（2月12日）當晚7點將在學甲慈濟宮廣場熱鬧登場，公所並將發送300個蛇年燈籠，要考驗腦力拿獎品的趕快來。

    學甲區懷古猜燈謎活動由學甲公所主辦，並由學甲謎社承辦及製作謎題，今年謎題從詩詞歌賦乃至人名、地名及一般用語等，且有全台獨有的實物題，以兩道實物供民眾腦力激盪。

    燈謎晚會以現場的榜題當場猜射方式來進行，也按難易度分迷首、甲、乙、丙等獎品，猜中者擂鼓三通並獲得獎品；往年燈謎晚會總是很熱鬧，歡樂氣氛漫溢全場。

    學甲區長張明寶表示，學甲慈濟宮是地方大廟，懷古燈謎晚會在慈濟宮廟埕舉辦，讓民眾在享受元宵節慶之餘，也能浸染於傳統的氣息，體驗深厚的文化底蘊，公所並將發放應景的300個蛇年燈籠，讓民眾提燈過節。

    台南學甲區懷古燈謎晚會元宵節登場，成為學甲區特色。（公所提供）

    台南學甲區懷古燈謎晚會元宵節登場，成為學甲區特色。（公所提供）

    台南學甲區懷古燈謎晚會循例在元宵節晚上舉辦，並設有謎首，特地頒贈獎狀。（資料照，公所提供）

    台南學甲區懷古燈謎晚會循例在元宵節晚上舉辦，並設有謎首，特地頒贈獎狀。（資料照，公所提供）

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