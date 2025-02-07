歐美日因禽流感蛋價狂飆！防檢署：國內19禽場染疫相對穩定

美國受禽流感疫情影響，蛋價屢創新高。（歐新社）

2025/02/07 17:59

〔記者楊媛婷／台北報導〕國際H5N1高病原禽流感疫情嚴重，美國、日本受該疫情影響，蛋價屢創新高。農業部防檢署表示，疫區的禽肉、雞蛋等產品都暫停輸入，也會加強邊境檢疫，國內目前禽流感疫情累積有19例，相比國際疫情呈現穩定控制趨勢。

近年秋冬之際，歐美日等國都受H5N1高病原禽流感疫情影響導致雞蛋產量不穩，甚至供應短缺導致蛋價飆漲，防檢署表示，自2024年9月至今年2月7日止，歐洲禽場案例數達367例、美國商業禽場案例數達214例、日本禽場案例數達51例（不含6場關聯場），與前期2023年9月至2024年2月7日相比，當時歐洲228例、美國146例、日本9例，今年歐美日禽場案例數呈現大幅度增加，將持續落實邊境檢疫作為，按國際疫情現況即時更新公告，禁止疫區禽肉、蛋等產品輸入，各分署及所屬檢疫站同時加強邊境檢疫查驗。

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我國也在候鳥遷徙會經過的區域，防檢署表示，為降低禽流感發生及傳播風險，去年9月啟動「秋冬禽流感強化防疫措施」迄今追蹤候（野）鳥族群遷徙與監測病原外，也增加禽場主動監測達644場次及化製異常回溯達351場次，也督導地方動物防疫機關消毒車於公共區域加強消毒達4萬2905場次，以及督導屠宰場運禽車與箱籠清洗消毒，阻斷病原與家禽接觸，降低疫情發生之風險。

我國雞蛋目前產量穩定，農業部彙整養雞協會、大運輸業者資訊，目前國內雞蛋產量每日約12.7萬箱（每箱2百顆），足供國內所需，但國內種蛋與種禽等都從國外進口，防檢署表示，我國種禽及受精蛋進口來源多元，主要來自美國、加拿大及法國3國，目前並未接受業界反應不足。

防檢署進一步指出，種禽與種蛋輸入前都需採樣檢測無高病原性家禽流行性感冒（HPAI）、新城病（ND）等疾病，輸入後也要隔離10日，隔離檢疫期間採樣檢測，HPAI、ND檢測結果皆為陰性，才能通關，針對美國目前的禽流感疫情，我國已採取強化措施，種禽及受精蛋抵台時須隔離14日，並需採樣2次，檢測HPAI、ND等疾病，檢測結果皆為陰性，才能通關。

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