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    急凍！陽明山區可望降雪 北市警公布3階段交管措施

    陽明山區可能降雪，北市警三階段交通管制疏導。（記者劉慶侯翻攝）

    陽明山區可能降雪，北市警三階段交通管制疏導。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/02/07 17:39

    〔記者劉慶侯／台北報導〕中央氣象署預估7日晚間至10日寒流南下持續降溫，陽明山地區有下冰霰及降雪機會。台北市警局為因應陽明山地區降雪所帶來之賞雪人、車潮，和防止路面結冰致生事故，即時起將依交通局通報三階段交通管制實施。

    台北市交通大隊表示，各階段管制點為：

    1、第一階段：陽金公路（101甲線至中湖戰備道）下雪

    （1）101甲線與陽金公路口。

    （2）仰德大道、至誠路口。

    2、第二階段：大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑下雪

    （1）中湖戰備道與陽金公路口。

    （2）湖山路與勝利街口。

    （3）湖山路與中興路口。

    （4）菁山路101巷與新園街口。

    3、第三階段：陽明山中山樓及前山公園下雪、陽明山中山樓至文化大學下雪

    （1）行義路、泉源路口。

    （2）行義路、東昇路口。

    （3）格致路、凱旋路口。

    針對前述管制點，員警將依現場道路及車流實際狀況，實施彈性管制，雪融後依道路實際狀況開放通行。民眾由仰德大道欲進入陽明山區（含非假日），需憑「仰德大道通行證」通行，並應注意天候狀況，視需要加掛雪鏈，以維安全。

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