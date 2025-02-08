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    首頁　>　生活

    無裝潢的房子更好？一票網友認同：裝潢就是智商稅

    網友發文指出，房屋根本不必裝潢，僅需注重家俱及生活上的實用功能，示意圖。（資料照）

    網友發文指出，房屋根本不必裝潢，僅需注重家俱及生活上的實用功能，示意圖。（資料照）

    2025/02/08 00:22

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕許多人買房後，會花大錢精心裝潢。網友發文指出，房屋根本不必裝潢，僅需注重家俱及生活上的實用功能。他認為經典又實用的是近乎無裝潢的設計。文章曝光後，許多網友認同「裝潢就是智商稅」，也有人反駁「有裝潢看起來比較舒適」。

    近日網友在PTT以「有人喜歡無裝潢的房子嗎？」為題發文說，自己偏好乾淨簡約的無裝潢風格，只需注重家俱的挑選，以及廚房與浴室等實用功能，其他部分簡單設計或安裝系統櫃即可。他強調，室內設計應盡量貼近原材質，讓整體風格看起來如同未經裝潢。

    原PO進一步提到，房子的舒適度、地段和環境才是最重要的因素。他認為，無論哪種設計風格，都會隨著時間推移受到流行趨勢影響，並且每位設計師的審美也有所不同。裝潢一旦完成後若需要改動會很麻煩。因此，他認為最經典又耐用的，就是這種近乎無裝潢的設計。

    文章曝光後，許多網友贊成原PO的觀點，「喜歡阿，裝潢本來就是智商稅，連系統櫃都不要，鐵架洞洞板做收納就夠了」、「本來就是，爛房才裝潢，好房家俱搬進去直接住」、「我家就是走軟裝，花大錢買經典的傢俱比裝潢值得」、「裝潢幾乎智商稅，尤其愈新屋愈小坪數趨勢，裝潢後又顯得更小了」、「不喜歡裝潢，容易藏污納垢」。

    但也有網友持不同意見，「無法，有裝潢看起來比較舒適」、「我喜歡有裝潢的房子耶！所以後來買了樣品屋，因為自己美感太差」、「青菜蘿蔔各有各的喜好，沒必要妖魔化裝潢好嗎？」、「都要不好嗎？北歐簡約風一樣乾淨」。

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