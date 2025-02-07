台南將軍拔蘿蔔 2/28、3/1登場 姓名有「胡、蘿、蔔」免費參加

親子拔籮蔔體驗。（資料照，記者楊金城攝）

2025/02/07 17:33

〔記者楊金城／台南報導〕農曆年後，「胡蘿蔔的故鄉」台南將軍胡蘿蔔進入產季，產量正常，將軍區農會為行銷胡蘿蔔產業特色，將在2月28日、3月1日舉辦「斑芝花開～蘿蔔庄田園體驗活動」。

民眾姓名中有「胡、蘿、蔔」任一字就可免費參加，每日限定前20人。拔胡籮蔔每人報名費150元，可採收胡蘿蔔裝滿1大袋，參加親子闖關遊戲還可摸彩，獎品是文創小物鑰匙圈。

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將軍區胡蘿蔔面積約200公頃，今年每分地產量預估8000至10000台斤，年產量約12000公噸，產值約有6500萬元，契作價每台斤3.2元。

將軍區農會總幹事林彥良說，將軍秋作胡蘿蔔每年9月下旬栽種，隔年2月開始採收，採收期約20天，因將軍區位處鹽分地帶，生產的胡蘿蔔品質佳，舉辦胡蘿蔔體驗活動希望透過親子參與採收體驗，了解將軍胡蘿蔔產業文化，行銷將軍胡籮蔔，因產季也是將軍木棉花開時期，將軍區栽種台南最多的木棉樹，適合遊客到將軍拔籮蔔一日遊。

將軍蘿蔔庄田園體驗活動在區道南19線牛蒡工廠旁的胡蘿蔔田，2天活動還有親子闖關遊戲可摸彩，現場展售家政班研發的胡蘿蔔黃金饅頭、鮮榨甘甜胡蘿蔔汁，農會牛蒡、蘆筍系列伴手禮特價優惠，另有將軍國中胡麻作業組、漚汪國小食農教育成果展。

農曆年後，台南將軍區的胡蘿蔔進入產季。（記者楊金城攝）

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