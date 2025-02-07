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    日月潭櫻花季開跑 賞櫻祕境「石佛公」粉紅美景乍現

    日月潭附近賞櫻祕境魚池鄉東光村石佛公櫻花栽種密集，春天繁花盛開粉紅景象相當美麗。（日月潭風景區管理處提供）

    日月潭附近賞櫻祕境魚池鄉東光村石佛公櫻花栽種密集，春天繁花盛開粉紅景象相當美麗。（日月潭風景區管理處提供）

    2025/02/07 17:27

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭櫻花季春節後開跑，除了著名賞櫻景點九族文化村與國立暨南大學，日月潭風景區周邊祕境如石佛公、有水巷等地，也能看見櫻花初綻，預計下週起進入盛開期。

    日月潭風景區管理處說，日月潭周邊的賞櫻祕境包括金龍山步道、石佛公、有水巷等地，其中，魚池鄉東光村的石佛公廟祐靈宮旁櫻花種植較為密集，繁花盛開時粉紅美景浪漫破表，目前花況約2、3成，預計2月中旬進入盛開期。

    日管處也說，轄區內的賞櫻勝地還有種植6000多棵各式櫻花的九族文化村，以及擁有3000棵櫻花與大片草皮綠地的暨南大學，其中，九族園區搭乘纜車俯瞰櫻花花海，美景盡收眼底，目前園區大宗的八重櫻已有花朵初綻，2月中旬進入盛開期；暨大櫻花花況則在2、3成，2月中下旬進入最佳觀賞期。

    日月潭櫻花季開跑，九族文化村現已有櫻花綻放，園區主力八重櫻則將在2月中旬盛開。（九族文化村提供）

    日月潭櫻花季開跑，九族文化村現已有櫻花綻放，園區主力八重櫻則將在2月中旬盛開。（九族文化村提供）

    國立暨南大學櫻花花況約2、3成，2月中下旬進入最佳觀賞期。（暨南大學提供）

    國立暨南大學櫻花花況約2、3成，2月中下旬進入最佳觀賞期。（暨南大學提供）

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