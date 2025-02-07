彰化民宅惡火釀4死 心痛親屬感謝社會伸援

彰化民宅惡火釀成4死，親屬心痛但感謝社會給予溫暖。（民眾提供）

2025/02/07 17:45

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市全福街透天民宅在1月23日清晨4點多發生火災，先是奪去父親與兒子性命，7月大女嬰在與母親也相繼在除夕與大年初三不治，而鐘姓女婿一家4死，將於2月9日舉辦告別式。屋主徐母表示，白髮人送黑髮人，令人非常心痛，感謝市公所提供南瑤宮文化會館讓母子暫時有住的地方，各界伸出援手讓人感到非常溫暖。

徐母表示，這起火災除了帶走女兒一家4口，也讓兒子受傷，暫時也無法工作，她因為火災發生時，剛好人在國外，得知意外發生立即返國，只好打起精神面對巨變，由於住家現今也無法居住，所幸有市公所的協助，讓母子可以暫時住在南瑤宮文化會館，未來還是要找住的地方。

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徐母說，人生最大的傷痛就是白髮人送黑髮人，心中當然傷痛，但真的要感謝各界伸出援手與幫忙，不只有來自縣府社會處或是市公所的公部門，還有許多不認識的人，一起都來幫忙，她以前也會小額捐款幫助弱勢，如今被幫忙，心中非常感謝。

彰化市全福家透天民宅火災發生在1月23日清晨4點多，徐姓屋主當時人在國外，屋內住有32歲兒子、34歲的女兒及28歲的鐘姓女婿，以及3歲的小孫子和7月大的小孫女，造成5人受困，被救出時徐男傷勢較輕，但鐘姓女婿一家4口被救出時已無呼吸心跳，搶救後也相繼不治。

彰化市長林世賢表示，市公所在意外發生之初，有先送上慰問金，也協助徐母與兒子先暫住在南瑤宮文化會館，寺廟室同仁也私下募款予以捐助，希望能幫忙度過難關。

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