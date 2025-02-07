為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    快搶！ 超人氣吉伊卡哇小提燈 明、後天高雄港18號碼頭發放

    全台最搶手的吉伊卡哇小提燈。（記者葛祐豪攝）

    全台最搶手的吉伊卡哇小提燈。（記者葛祐豪攝）

    2025/02/07 16:54

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年高雄燈會「冬日遊樂園」開幕以來，已吸引380萬人潮，全台燈會最搶手的吉伊卡哇小提燈，將於明天及後天（8、9日）下午4點，於高雄港18號碼頭（輕軌旅運中心站旁）發放。

    吉伊卡哇、小八貓以及兔兔，3隻小可愛來到高雄，愛河灣從早到晚湧入大批遊客，觀光局統計，今年高雄燈會「冬日遊樂園」開幕到昨天，已吸引380萬人潮。

    最夯的「吉伊卡哇」小提燈，過年前先發送給高雄的國小及幼兒園學童人手一個，由於太萌、太可愛了，坊間甚至出現蒐購情形，價格落在300至500元之間；經過觀光局委託的廠商過年趕工印製，將於8日及9日下午4點，在高雄港18號碼頭發放，民眾可前往現場排隊領取，每人限領兩盞，發完為止，預計將擠爆現場。

    觀光局指出，9日下午還將舉辦「吉伊卡哇」遊港活動，遊港路線將行經高雄流行音樂中心高低塔、16號碼頭、高雄旅運中心、棧庫群至棧貳庫，最後回到愛河灣，歡迎民眾到場同歡。

    民進黨高市黨部主委黃文益（圖）也將於9日上午10點及11點，限量發送吉伊卡哇小提燈。（黃文益提供）

    民進黨高市黨部主委黃文益（圖）也將於9日上午10點及11點，限量發送吉伊卡哇小提燈。（黃文益提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播