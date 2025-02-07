快搶！ 超人氣吉伊卡哇小提燈 明、後天高雄港18號碼頭發放

全台最搶手的吉伊卡哇小提燈。（記者葛祐豪攝）

2025/02/07 16:54

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年高雄燈會「冬日遊樂園」開幕以來，已吸引380萬人潮，全台燈會最搶手的吉伊卡哇小提燈，將於明天及後天（8、9日）下午4點，於高雄港18號碼頭（輕軌旅運中心站旁）發放。

吉伊卡哇、小八貓以及兔兔，3隻小可愛來到高雄，愛河灣從早到晚湧入大批遊客，觀光局統計，今年高雄燈會「冬日遊樂園」開幕到昨天，已吸引380萬人潮。

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最夯的「吉伊卡哇」小提燈，過年前先發送給高雄的國小及幼兒園學童人手一個，由於太萌、太可愛了，坊間甚至出現蒐購情形，價格落在300至500元之間；經過觀光局委託的廠商過年趕工印製，將於8日及9日下午4點，在高雄港18號碼頭發放，民眾可前往現場排隊領取，每人限領兩盞，發完為止，預計將擠爆現場。

觀光局指出，9日下午還將舉辦「吉伊卡哇」遊港活動，遊港路線將行經高雄流行音樂中心高低塔、16號碼頭、高雄旅運中心、棧庫群至棧貳庫，最後回到愛河灣，歡迎民眾到場同歡。

民進黨高市黨部主委黃文益（圖）也將於9日上午10點及11點，限量發送吉伊卡哇小提燈。（黃文益提供）

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