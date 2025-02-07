南投竹山克明宮連9天擲筊博金牌 單日13聖杯勇奪最多

南投竹山克明宮春節連9天舉辦擲筊博金牌，其中以首日擲出13個聖杯的蔡姓民眾（中）為歷日最多，該廟主委楊非武（右）12日將致贈金牌給所有擲筊冠軍。（民眾提供）

2025/02/07 16:50

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山克明宮春節初一到初九舉辦擲筊博金牌，廟方累計9天共2679人參加，並以首日擲出13個聖杯最多，其他最多也達6個聖杯，初五甚至有10個月大的男娃擲出7個聖杯，廟方表示，12日將舉辦熱鬧贈金牌儀式，盼讓所有擲出最多聖杯的信眾，新年都能平安順利。

克明宮主委楊非武表示，今年春節邀請「遊學太子爺」駐駕過年，並有9面金牌讓民眾初一至初九擲筊博好運，大年初一就有從台北返鄉的蔡姓民眾，一連擲出13個聖杯奪冠，之後初六、初二也分別有信眾擲出最多12、11個聖杯，勇奪當日最佳成績。

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另在初五，則有一家4口到廟擲筊，其中才10個月大的男娃被父親抱著擲筊，竟一連7聖杯奪得當日冠軍，成為活動佳話。

楊非武說，春節擲筊活動吸引2679人參加，預計12日會邀請所有擲筊冠軍返廟領取金牌，屆時針對學子、年幼信眾，也會贈送文昌筆，盼能庇佑身體健康，未來學習一切順遂。

南投竹山克明宮春節舉辦擲筊博金牌，初五有10月大的男娃（中）在父親懷中連擲7聖杯奪冠。（民眾提供）

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