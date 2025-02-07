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    首頁　>　生活

    新北坪林7里簡易自來水鑿井完工 106戶用水更穩定

    新北市水利局在坪林山區協助鑿井及設置大型水桶輔助供水。（圖由新北市水利局提供）

    新北市水利局在坪林山區協助鑿井及設置大型水桶輔助供水。（圖由新北市水利局提供）

    2025/02/07 16:47

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市坪林區不少居民住在山區，沒有自來水管線，居民大多引取山泉水做為民生用水，但因溪流水源在夏季枯水期容易乾涸出現供水不穩的問題，水利局為改善當地用水品質，去年度補助坪林區公所1848萬元，進行鑿井工程8處及地面水改善工程1處，已在農曆年前完工，共計106戶居民受益。

    水利局長宋德仁表示，坪林自來水管線佈設比率偏低，受限於地勢高、位置偏遠及人口分散，為改善夏季枯水期水源枯竭影響民生用水問題，水利局及區公所、里長以另覓水源及鑿井方式，在坪林區石（石曹）里、水德里、粗窟里、大林里、漁光里、上德里、坪林里等7個里，共完成8件鑿井工程及1件地面水改善工程，鋪設9210公尺高密度聚乙烯水管線及新設儲水桶19個，並改善既有儲水設備，使各里的簡水系統更為完善。

    坪林區大林里長李秋勝表示，夏季枯水期容易缺水造成民眾生活不方便，坪林地區陸續以鑿井方式開發新的水源，成效很好，在溪水水源缺乏時井水一打就有，居民在平日管線的維護作業也便利許多，感謝水利局解決地方需求。

    宋德仁說，新北市幅員廣大且城鄉地理環境迥異，為改善因各種環境因素仍無自來水地區居民用水問題，市府每年均編列5千萬元的經費，加上第一線區公所及地方里長了解地方需求因地制宜的建議，共同致力於佈建簡易自來水系統，讓山區民眾都能在生活用水方面得到照顧。

    新北市水利局協助偏遠山區居民建置水井及輸送水管。（圖由新北市水利局提供）

    新北市水利局協助偏遠山區居民建置水井及輸送水管。（圖由新北市水利局提供）

    新北市水利局協助坪林區大林里鑿井工程施工作業情形。（圖由新北市水利局提供）

    新北市水利局協助坪林區大林里鑿井工程施工作業情形。（圖由新北市水利局提供）

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