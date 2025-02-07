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    神明跨國交流！台南安平媽、西來庵家將團首赴印尼遶境

    台南市安平開台天后宮安平媽受邀，首度參與印尼12日舉辦的元宵嘉年華會暨遶境活動。（記者王姝琇攝）

    台南市安平開台天后宮安平媽受邀，首度參與印尼12日舉辦的元宵嘉年華會暨遶境活動。（記者王姝琇攝）

    2025/02/07 16:47

    〔記者王姝琇／台南報導〕安平開台天后宮安平媽受邀，首度參與印尼12日舉辦的元宵嘉年華會暨遶境活動，西來庵家將團也將隨轎前往，以期宣揚台灣媽祖文化，提升兩國宗教文化交流。

    天后宮總幹事林國明指出，印尼雅加達附近小城茂物福德廟、萬隆善德宮舉辦年度元宵嘉年華暨遶境活動，首度有來自台灣的媽祖共襄盛舉，同時也會迎請一尊分靈媽祖安座供當地信眾參拜。

    林國明指出，元宵嘉年華會暨遶境是當地道教信仰最重要慶典，為慎重其事，出發前將由市長黃偉哲授旗，期許媽祖信仰遠到東南亞國家，促進雙方民間宗教文化交流，展現國民外交軟實力。

    特別的是，印尼當地的神轎規格與台灣不同，為了表示隆重，更要讓安平媽乘轎坐得舒適，對方特別從台灣訂製全新媽祖轎恭迎安平媽；11日啟程到印尼，由天后宮主委盧友禮率隊，共65人隨行，包括轎班人員、媽祖轎前三通鼓、東方藝術團，以及最受矚目的家將團。

    西來庵專屬吉聖堂團長林清澈說，西來庵與安平開台天后宮情誼深厚，吉聖團奉旨隨轎赴印尼擔任媽祖駕前護衛，包括家將團成員、面師等共20人隨行，期盼透過交流讓家將文化邁向國際化。

    西來庵吉聖堂將團一行20人將隨安平開台天后宮天上聖母前往印尼遶境。（記者王姝琇攝）

    西來庵吉聖堂將團一行20人將隨安平開台天后宮天上聖母前往印尼遶境。（記者王姝琇攝）

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