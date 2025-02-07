棒球熱、全中運、全大運接力 南市圖書展認識台灣運動史

南市圖永康新總館新春推出「大展身手－館藏舊籍體育運動類書展」，結合國立台灣圖書館，帶民眾認識台灣運動史。（記者劉婉君攝）

2025/02/07 16:44

〔記者劉婉君／台南報導〕台灣隊去年奪下世界棒球十二強賽冠軍，掀起全國棒球熱潮，世界棒球經典賽資格賽即將開打，全中運及全大運4月又將在台南接力舉辦，台南市立圖書館永康新總館推出體育運動主題書展，結合國立台灣圖書館，帶民眾認識台灣運動史。

19世紀以前，台灣民眾除農務活動之外，身體活動大多與傳統節日慶典或宗教儀式有關，西方傳教士來台後，開啟近代教育，也重視學生的體育活動，日治時期則透過體育課、運動會、收音機體操等，養成民眾健康及衛生的觀念。

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南市圖永康新總館新春推出「大展身手－館藏舊籍體育運動類書展」，精選館內相關的書籍展出，同時也開放民眾借閱，展期至2月23日。

國立台灣圖書館則以簡單的文字介紹搭配老照片等，帶民眾認識台灣體育運動的歷史脈絡，以及棒球、網球、登山等各種運動的演變歷程。

例如，清領時期主要的登山者是來自西方的探險家及傳教士，當時的漢人並沒有近代的登山習慣。日治初期，日本人為了探檢與理蕃，走入山區，「趣味登山」於20世紀初才出現。

南市圖永康新總館新春推出「大展身手－館藏舊籍體育運動類書展」，結合國立台灣圖書館，帶民眾認識台灣運動史。（記者劉婉君攝）

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