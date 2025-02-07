高雄105國中校長大會師 化解青少年心理危機成新課題

教育局長吳立森（左）表揚圓富國中榮獲113年度教育部國民中小學推動藝術教育貢獻獎-績優學校獎。（高雄市教育局提供）

2025/02/07 16:27

〔記者許麗娟／高雄報導〕下週11日即將開學，高雄市公私立國中113學年度校長聯席會議，今（7）日在實踐大學高雄校區舉辦，全市105國中校長齊聚一堂，教育局特別安排專家分享青少年心理議題及體驗無人機操作等課程，局長吳立森也鼓勵各校拓展學生的多元適性發展。

今日的國中校長聯席會議，現場聚焦在社會情緒學習，特別邀請凱旋醫院成人精神科主任陳偉任、樹德科技大學人類性學研究所性教育推廣中心副執行長都靜嫻，向校長們分享學生在青少年期面臨的心理發展及情緒變化，以及可能遭遇的內在危機，使校長們能深刻了解學生在國中階段面臨的心理轉化，並藉由學校推動與實踐社會情緒學習，引導學生成長與發展，促進學生的非認知能力。

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實踐大學則安排校長們體驗無人機操作、AI、包包飾品設計和咖啡烘豆等課程，教育局長吳立森期盼校長們能將實作經驗帶回學校和師生們分享，並鼓勵學生透過職業探索拓展學習經驗，多元適性發展。

吳立森表示，高雄市未來教育將持續以多元的學習路徑促進學生發展，並藉由社會情緒學習的推動與實踐，培養學生非認知能力及心理韌性，希望透過這次的經驗交流與分享，與校長建構教育發展藍圖。

現場亦針對表現卓越的學校進行表揚，除了圓富國中榮獲113年度教育部獎勵國民中小學推動藝術教育貢獻獎-績優學校獎、鳳山國中榮獲113年度教育部教學卓越獎金質獎外，明華國中、七賢國中、五福國中及陽明國中在第64屆中小學科學展覽會有精彩亮眼的成績，潮寮國中及田寮國中等37所學校則獲得「閱讀標章」認證。

教育局長吳立森（左）贈實踐大學校長丁斌首（右）高雄熊，感謝協助舉辦今年國中校長會議。（高雄市教育局提供）

高雄市105位國中校長，今日齊聚內門進行校長聯席會議。（高雄市教育局提供）

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