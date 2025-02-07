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    10度低溫儲藏宜蘭黃金茂谷柑 最長可保鮮逾8週

    農業部花蓮區農業改良場研究發現10度低溫儲藏宜蘭黃金茂谷柑，最長可達8週以上保鮮。（記者王峻祺攝）

    農業部花蓮區農業改良場研究發現10度低溫儲藏宜蘭黃金茂谷柑，最長可達8週以上保鮮。（記者王峻祺攝）

    2025/02/07 16:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭頭城黃金茂谷柑皮薄多汁，今年產量約10萬台斤，農業部花蓮區農業改良場為提升柑橘產銷調節能力，研發低溫保存技術，發現以攝氏10度儲藏後，不僅能降低果實腐損率，還可有效提升風味與延長銷售期，最長可達8週以上保鮮。

    花改場去年投入黃金茂谷柑相關研究，盼能解決農友面臨的技術瓶頸，其中果農最關心的果實貯藏技術，取得初步成果，適當貯藏溫度，能降低腐損率並維持食味品質，進而延長果實櫥架壽命，增加產銷調節的彈性。

    花改場表示，若採室溫保存，果實腐損率從第4週開始顯著上升，而在攝氏5度的環境下，儘管腐損率較低，但果實的食味品質會從第8週起開始下降，不過經研究發現，若需保存超過8週，攝氏10度是最佳的貯藏溫度。

    花改場指出，黃金茂谷柑又稱沃柑，是起源於以色列的雜交柑橘品種，具有果色金黃、果皮薄、多汁甜美、風味清香等特點，2011年由頭城鎮農會引進，歷經10多年推廣與栽培，已成在地特色作物，未來若再透過攝氏10度進行儲藏，將更能有效調節果品的產銷時程。

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