開花期氣候異常！台中新社枇杷減產4成 爭取天然災害救助

台中新社枇杷開花期遇上高溫，減產4成。（民眾提供）

2025/02/07 16:31

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市新社是枇杷大宗產地，正值盛花期，去年高溫影響授粉與結果，剩餘果實品質也受損，農民苦不堪言，今年產量大約減少4成。台中市府農業局指出，已彙整資料向農業部提出申請。一旦農業部公告台中市為枇杷農業天然災害現金救助地區，每公頃最高可獲10萬元救助金。

立法院副院長江啟臣今天（7日）與農業部農糧署、台中區農業改良場及市政府農業局、區公所、新社農會與市議員吳振嘉現場勘查，了解受災情況，要求相關農政單位加速完成農損調查及認定，辦理受災農民申請現金救助，同時強化氣候變遷的因應措施。

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據統計，台中市枇杷生產面積619公頃，佔全國約7成，新社地區種植面積最大，達414公頃。新社果樹產銷班第8班果農吳慶源說，去年盛花期適逢氣候異常，高溫導致花朵乾燥，無法順利結果，今年產量大約減少4成，品質也大受影響。面對農友的困境。

台中市農業局簡任技正林春良說，已勘查多處受災果園，初步統計枇杷約有4成以上受損。聯合會勘後若確認損失率達到申請標準，市府會即刻彙整資料向農業部提出申請。一旦農業部公告台中市為枇杷農業天然災害現金救助地區，每公頃最高可獲10萬元救助金。此外，市府也依「農業災害復建補助作業要點」，加碼補助每公頃1萬元的生產資材費用，盼能減少農民損失並協助儘速復耕復建。

立法院副院長江啟臣與農業部農糧署、台中區農業改良場及市政府農業局、區公所、新社農會與市議員吳振嘉勘查枇杷災情。（民眾提供）

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