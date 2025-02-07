望僕號海上圖書館泊靠基隆港 採預約制、每天限量300人

海上圖書館望僕號泊靠基隆港西一碼頭，民眾需預約才能登船。（記者盧賢秀攝）

2025/02/07 16:12

〔記者盧賢秀／基隆報導〕望僕號Doulos Hope海上圖書館今天起至3月9日，停靠基隆港西一碼頭，是台灣巡迴最終站，船上有超過2000種書籍，還設有景觀咖啡廳，不過每天只能容納300人，並採預約制。

由德國「好書共享協會」經營的「海上圖書館」望僕號（Doulos Hope）今天巡迴至基隆，市長謝國樑與秘書長方定安、文化觀光局長江亭玫登船參訪。謝國樑表示，基隆繼2年前開辦共讀24小時計畫，以及引進遠見人文空間後，在基隆港邊又增加一座為期1個月的閱讀場域。

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不過，望僕號船隻較小，每天只能容納300人，因此民眾要先在官網線上預約，並提早抵達港口，需要完成登船程序方能上船；另船上無法攜帶寵物，且部分場地需爬階梯。開放時間每週二至週日下午1時至晚間8時30分，週一公休。入場費50元，6歲以下兒童及65歲以上長者免費入場。每週日晚上6點開放下週預約，詳情請見官網及粉專Doulos Hope。

不過基隆港開放首日，民眾提早抵達現場等候，接近上船時間，卻見有預約團體上船，預約民眾無法上船，引起爭議，船方人員只好暫停登船。

船方人員表示，基隆港今天風雨太大，船上帳棚等安全設施被吹倒，因此才讓民眾暫時等候，民眾看到上船的是工作人員，船上設施整理後就讓民眾登船。

海上圖書館望僕號7日起在基隆港開放至3月9日。（基隆市文化局提供）

海上圖書館望僕號7日起在基隆港開放至3月9日。（基隆市文化局提供）

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