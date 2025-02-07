武陵櫻花季明登場 台中、梨山發車的賞櫻專車照常行駛

市民搭乘865路公車前往梨山可享優惠。（圖由市府提供）

2025/02/07 16:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕武陵農場櫻花季明（8）日即將登場，由於國光客運武陵農場賞櫻專車因擔心氣溫下降，主要道路結冰與降冰霰（雪）機率提高，因此8、9兩日專車取消，有民眾擔心台中市的865至梨山公車及梨山至武陵農場的賞櫻專車是否受影響?交通局長葉昭甫表示，國光客運是從台北會經宜蘭思源埡口到武陵，但台中市的865公車是走谷關到梨山，而「梨山-武陵農場」賞櫻專車是從梨山前往武陵農場，因此不受影響。

台中市的武陵櫻花季，將自明日8日起持續至23日共16天，武陵農場的河津櫻花已盛開，紅粉佳人與昭和櫻正含苞待放，交通局局長葉昭甫今日率隊前往梨山視察交通整備狀況，確認接駁動線及交通管制等相關作為，建議民眾搭乘865路公車前往梨山住一晚，次日再轉乘「梨山-武陵農場」賞櫻專車前往武陵農場，行程較充裕。

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交通局表示，花季期間台7甲線與中124線武陵農場入口實施交通管制，僅限持通行證或搭乘公共運輸工具的遊客才可進入管制區，另受強烈大陸冷氣團或寒流南下低溫影響，台7甲線南山至勝光路段不排除限掛雪鍊、預警性封閉管制，請民眾多加留意相關資訊。

交通局並表示，由於賞櫻交通的優惠方案已完銷，民眾還可透過「TBS台北轉運站」APP提前預購賞櫻專車車票（含武陵農場門票），第2種為現場排隊購票，民眾可於每日下午4時至6時至梨山遊客中心購買隔天車票，每人限購6張票，現場售完為止。其中賞櫻專車每日3班次並視人潮增派疏運，停靠梨山、松茂、環山社區、苗圃、武陵農場等站，以原車去返方式搭乘。

對於民眾擔心中部賞櫻專車會因天冷如國光客運停駛，豐原客運經理羅乙棋表示，豐原客運的賞櫻專車是從梨山發車到武陵，而國光客運是從台北走宜蘭，會經過容易降冰霰的思源埡口，因此中部豐原的賞櫻專車不受影響。

武陵櫻花季交通管制資訊。（圖由市府提供）

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