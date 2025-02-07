手刀要快！ 雲林這3個元宵小提燈吸睛超搶手

西螺福興宮董事長楊文鐘（左）與西螺鎮長廖秋萍一起展示福興宮元宵節「金芒」小提燈。（記者黃淑莉攝）

2025/02/07 15:48

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2月12日為元宵節，習俗吃元宵、賞花燈、提燈籠，西螺福興宮每年舉辦元宵提燈踩街活動，今年與臺灣吧Taiwan Bar合作推出「金芒」小提燈，今（7）日亮相可愛造型十分吸睛。另雲林縣府2025北港燈會推出「媽祖粼光」祈福造型小提燈及斗六市公所燈海節復古提燈也因跳脫傳統小提燈受到矚目。

西螺鎮立幼兒園師生今天到福興宮祈福，福興宮董事長楊文鐘把首次亮相的金芒小提燈送給小朋友，希望太平媽保祐西螺囝仔開心、平安長大，小朋友拿到小提燈愛不釋手。

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楊文鐘指出，今年的元宵小提燈是與臺灣吧Taiwan Bar合作，將生肖「蛇」的元素與元宵的光明意象一起畫成全新的設計角色「金芒」，圓形環取代傳統提把，可以當成燈籠及吊飾，讓太平媽的光與愛，陪伴民眾整年平安。

楊文鐘說，2月12日下午5點半開放民眾持2張1、2月發票換取一個提燈，募集的發票將捐給雲林家扶中心、創世基金會及華山基金會。

2025斗六燈海節今天起連續3天下午5點半在太平老街登場，今年斗六市公所特製復古木提燈，3天活動中每天下午6點半、8點開放領取。

2025北港燈會雲林縣府推出「媽祖粼光」祈福造型小提燈，Q版媽祖圖像點燈後給人溫暖感，每天都很搶手，縣府文觀處說，2月14日前只要在北港燈會3個燈區拍照打卡，上傳至Facebook或Instagram標籤「#燈會原鄉在北港」，並設定公開分享或下載「慢遊雲林」APP，並點讚「慢遊雲林」粉絲專頁，每天下午6點在水道頭文化園區活動服務台可領取。

西螺福興宮元宵「金芒」提燈。（記者黃淑莉攝）

2025北港燈會「媽祖粼光」祈福造型小提燈。（縣府文觀處提供）（記者黃淑莉攝）

2025斗六市燈海節復古提燈。（記者黃淑莉攝）

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