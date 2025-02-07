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    「台灣觀巴」花蓮套裝遊程 5月19起調為3折優惠

    台灣觀巴優惠措施表。（觀光署提供）

    台灣觀巴優惠措施表。（觀光署提供）

    2025/02/07 15:20

    〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部觀光署在今年元旦推出「台灣觀巴」花蓮地區1折優惠。觀光署今天（7日）宣布，自5月19日起至10月31日止，「台灣觀巴」花蓮套裝遊程調整為3折優惠。不過，已經完成預約付款114年5月19日以後套裝遊程的民眾優惠權益不受影響。

    觀光署表示，為了促進國內旅遊，已輔導20家旅行業者推出77條「台灣觀巴」套裝遊程優惠措施，行程遍布全台百大景點，除花蓮優惠外，自即日起至10月31日止，其他地區享2人同行1人免費優惠方案。

    此外，配合「台灣觀光100亮點」環島月月PARTY主軸活動的輪值縣市，按季台灣觀巴旅遊套裝行程加碼為3折優惠。

    此外，配合即將在桃園市舉辦的「2025台灣燈會」，觀光署也輔導推出4條「台灣觀巴」台灣燈會專屬套裝遊程，提供3折優惠，帶領國內外旅客輕鬆暢遊台灣燈會及桃園、新竹、苗栗周邊景點，4人即可成行出遊，燈會期間天天出發，遊客可以選擇不同主題，搭配台灣燈會，體驗北台灣冬季美景。

    觀光署表示，參加「台灣觀巴」套裝遊程，漫遊台灣百大觀光景點，輕鬆暢遊台灣燈會，體驗便捷的旅遊方式。詳情請至台灣觀巴官網（https://www.taiwantourbus.com.tw）查詢。

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