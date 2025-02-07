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    反對基隆協和電廠燒天然氣 環團要求直接轉地熱再生能

    環保團體將反對基隆協和電廠轉興建四接的訴求，轉交環境部官員，要求政府減排要有真行動，協和除役轉再生。（記者吳柏軒攝）

    環保團體將反對基隆協和電廠轉興建四接的訴求，轉交環境部官員，要求政府減排要有真行動，協和除役轉再生。（記者吳柏軒攝）

    2025/02/07 14:59

    〔記者吳柏軒／台北報導〕基隆協和發電廠為燃重油機組，台電公司提出改建為天然氣機組方案（四接），待環評大會審議，但該案引發在地與環保團體反對，今（7日）再赴環境部大門抗議，稱燃氣仍會排碳，趕不及台灣淨零路徑，要求停止四接，將協和改為地熱等再生能源電廠，讓燃油機組儘速除役等。

    台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅指出，協和現況僅剩100萬瓩的機組，但未來要改建成260萬瓩的大型天然氣機組，溫室氣體排放量增為現況近3倍，且2032年才完工，離2050年淨零時間很短，完工即將淘汰。

    環境權保障基金會律師黃馨雯表示，國家減量目標2020年為2％，2025年為10％，每年應減量1.6％，但2021、2022年資料皆顯示我國減量進度嚴重落後。

    基隆市野鳥學會常務理事鄭暐認為，天然氣看似減碳，但其鎖熱能力很強，20年內暖化效力約是二氧化碳86倍，停止使用天然氣等石化燃料，才能根本緩解全球暖化。

    基隆市議員陳冠羽批評，環境部日前專家小組會議將協和四接「開發與不開發」兩案併呈送大會，環境部長彭啓明仍是經濟部小弟，要求協和四接不應開發，基隆人不該繼續再吸百年空污。

    荒野保護協會專員黃嘉瑩認為，台灣最新溫室氣體減量目標僅為28％正負2％，遠低於《格拉斯哥氣候協議》所要求的2030年減碳45％目標，主張協和燃油機組盡速停役，轉型再生能源，並停止四接興建，並削減褐色產業規模，實質減少能源需求，確保減碳與棲地保護雙贏。

    環保團體赴環境部大門，抗議基隆協和四接興建，認為燒天然氣仍大量排碳，趕不及台灣淨零目標，要求四接停止開發，直接轉地熱等再生能源。（記者吳柏軒攝）

    環保團體赴環境部大門，抗議基隆協和四接興建，認為燒天然氣仍大量排碳，趕不及台灣淨零目標，要求四接停止開發，直接轉地熱等再生能源。（記者吳柏軒攝）

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