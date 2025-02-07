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    南市中西區春牛亮相 送限量祝福禮

    中西區公所攜手社區民眾與傳統藝師，共創嶄新春牛今天亮相。（記者王姝琇攝）

    中西區公所攜手社區民眾與傳統藝師，共創嶄新春牛今天亮相。（記者王姝琇攝）

    2025/02/07 14:55

    〔記者王姝琇／台南報導〕中西區公所與社區民眾合力彩繪乙巳年春牛，並邀南美展傳統工藝首獎工藝師劉進文繪製吉祥紋飾，即起舉辦「新春祈福摸春牛」贈祝福禮活動，為公所增添喜慶。

    中西區區公所參考清代《春牛經》，依乙巳年春牛圖的天干、地支對應顏色進行彩繪，同時增添吉祥紋飾，如牛頭處的藤枝象徵綿延不絕、脖頸處的鎖片代表如意、牛身處圖騰傳遞的福祿壽、牛尾處的牡丹花草則寓意富貴，在在豐滿了春牛的藝術價值。金天春牛正式亮相。

    中西區長蔡佳甫指出，這隻春牛是榮獲2022年「牽春牛踅大街」徵選活動的冠軍，是利用包水果的泡棉網黏貼布置而成，多年來經風吹日曬圖騰斑駁褪色，永華里長鄭雀燕提出整修春牛構想，因此保留春牛骨架，再利用報廢的行政區域圖，以糊紙方式將它重新翻修。

    蔡佳甫說，摸春牛不同部位也代表不同的吉祥寓意，「摸牛頭」子孫會出頭、「摸牛角」賺錢穩答答、「摸牛耳」健康吃百二。即起拍攝這隻春牛上傳臉書並打卡標記「中西區－府城之心」或「台南市中西區公所」，至公所三樓服務台出示手機畫面，即可兌換限量二百份的新春祝福禮。

    南美展傳統工藝首獎工藝師劉進文，與團隊助理王思閔、吳穎欣為春牛妝點纏枝花的吉祥圖紋。（記者王姝琇攝）

    南美展傳統工藝首獎工藝師劉進文，與團隊助理王思閔、吳穎欣為春牛妝點纏枝花的吉祥圖紋。（記者王姝琇攝）

    永華里銀同社區民眾扶老攜幼共同參與春牛創作。（記者王姝琇攝）

    永華里銀同社區民眾扶老攜幼共同參與春牛創作。（記者王姝琇攝）

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