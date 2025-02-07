道路恐結冰宜蘭武陵賞櫻專車週末停開 民眾可改期搭乘或退票

考量週末高山道路受寒流影響可能結冰，8日、9日國光客運賞櫻專車接駁路線暫停服務，已售出車票可辦理退票。（武陵農場提供）

2025/02/07 15:15

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕武陵農場櫻花季8日至23日登場，宜蘭端有3條公共運輸服務接駁路線可直達，但受寒流來襲，公路局考量高山道路可能結冰，不排除預警性封路，週末2天的賞櫻專車將停開，3條路線已預售392張票，民眾可改期搭乘或辦理退票。

中央氣象署預報，受到寒流影響，北部和宜蘭地區氣溫可能降到8至10度，且會持續到下週一（10日）清晨，公路局考量寒流下雪將影響台7甲線等山區道路，不排除提前啟動限加掛雪鏈或預警性封閉管制通行措施。

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若啟動管制，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），均將禁止進入管制路段，因此原定於本週末行駛的國光客運武陵賞櫻專車，將暫時停止提供載客服務。

國光客運羅東站表示，國光客運武陵賞櫻專車共計5條路線，其中宜蘭端有宜蘭轉運站－武陵農場、羅東轉運站－武陵農場、三星鄉綜合運動場－武陵農場等3條路線，經統計本週末已售出392張預售票。

國光客運指出，為確保乘客安全，週末停駛專車，已購買車票乘客，即日起至23日內，可持票至連線車站更換櫻花季的其他日期車票，若無法更改日期搭乘，亦能至售票窗口辦理退票，免扣手續費，如逾期則將視為廢票，不再受理退換票。

國光客運表示，宜蘭端路線提供平日720人、假日1000人搭乘，宜蘭全票610元、優待票310元，羅東全票630元、優待票330元，三星綜合運動場全票520元、優待票280元，本週六適逢補班日乘客較少，下週六15日就很夯，座位幾乎售罄，不過平日時段仍有許多空位，提供民眾搭乘。

櫻花季期間也有交通管制，台7甲線與中124線路口（台7甲線53k+900處）禁止車輛進入，僅開放具備場內住宿通行證或已預約團客通行證的車輛進入；思源啞口至中124線路口（台7甲線45至55K）路邊禁止臨時停車。

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