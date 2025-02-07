等了90年！芬園傳承百年九角頭迎天公 終於輪到八寮角的同安寮

彰化縣芬園百年的九角頭迎天公，縣長王惠美見證爐主交接，由八角寮新爐主林明池接任。（記者劉曉欣攝）

2025/02/07 14:53

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣芬園鄉傳承百年的「九角頭迎天公」，今年終於輪到八寮角的同安寮，而同安寮距離上次天公爐遶境已經是90年前了。八寮角副爐主林子瓏表示，因為每個角頭底下還有小的庄頭，每一次輪完所有庄頭都要花上72年，而同安寮有2位耆老，分別是99歲與98歲，一生能看到2次，真是非常幸運。

林子瓏指出，今天八寮角旅外子弟，幾乎全部回到家鄉，尤其是同安寮的鄉親，就是為了同安寮的百年盛事。因為，芬園鄉「九角頭迎天公」非常特別，「九角頭」指的是：八寮角、社口角、楓坑角、芬園角、竹林角、牛埔角、縣庄角、大埔角與圳墘角，這9大角頭每9年輪一次，但每個角頭底下還有其它庄頭，而庄頭輪值順序則是靠「博杯」決定。

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林子瓏強調，以八寮角的同安寮為例，上次輪到是1935年，今年則是2025年，也就是相隔90年才再次輪到。也就是說，每個庄頭至少要相隔72年才會輪到，也有可能拉長到144年才輪到，完全取決庄頭「博杯」順序，這跟部分地區是固定幾年一輪的情況並不相同。

林子瓏說，正因為「九角頭迎天公」要輪到自己的角頭或是庄頭是非常可貴，也讓在外地工作，或是移居其它縣市的庄頭子弟都會專程請假返鄉，就是要迎接家鄉的大事，恭迎天公爐神轎穿越庄頭的大街小巷的每戶人家，而同安寮2位超過90多歲阿公，迄今還記得兒時庄頭輪值設立天公壇的陣仗，能夠一生看到兩次自己的庄頭輪值，真是太有福氣了。

林子瓏說，傳統拜天公都是大年初九，等到大年初十才恭迎天公爐到神轎，遶境輪值的當地角頭範圍，幾乎要從早遶到晚上，非常熱鬧。

彰化縣長王惠美今天到場，見證「九角頭迎天公」由圳墘角舊爐主賴炳燦，交接天公印信給八寮角的新任爐主林明池。王惠美表示，未來縣府也會持續來協助將芬園迎天公活動，申請列為無形文化資產，讓百年文化活動更加發揚光大。

芬園鄉長林世明表示，這是芬園鄉很盛大的迎天公宗教盛事，歡迎大家有空到同安參與繞境、體驗活動。

彰縣芬園傳承百年九角頭迎天公，今年輪到八寮角林明池（圖右四）接下新爐主。（記者劉曉欣攝）

彰縣芬園傳承百年九角頭迎天公，新爐主為八寮角的林明池。（記者劉曉欣攝）

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