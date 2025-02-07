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    勤益科大校長陳坤盛重掌校務 首創國立科大校長回任紀錄

    勤益科大校長陳坤盛（前排左3）重掌校務。（記者黃旭磊攝）

    勤益科大校長陳坤盛（前排左3）重掌校務。（記者黃旭磊攝）

    2025/02/07 14:22

    〔記者黃旭磊／台中報導〕國立勤益科技大學今天舉辦第9任校長就職典禮，由曾帶領學校從技術學院升格為科技大學的陳坤盛，再度擔任校長，首創國立科技大學由同一位校長二度執掌校務先例，民進黨立委何欣純、國民黨立委林倩綺等上百名政、教界人士與會道賀。陳坤盛強調，面對少子化及AI科技衝擊，將展現決心讓校務更具競爭力。

    勤益科大前任校長陳文淵過去8年，大刀闊斧整頓14項校園建設，斥資7.8億蓋學生宿舍「養浩學舍」讓大一新生保證入住，全校國際生突破千人辦學成果有目共睹，本屆交棒給講座教授陳坤盛，陳坤盛曾任國立勤益技術學院校長，帶領校方於2007年轉型科大，教育部常務次長林騰蛟、校友前教育部政務次長林明裕等上百人趕往校內國際會議廳道賀。

    陳坤盛說，面對少子化及AI科技衝擊，學校的經營與管理至關重要，將運用工業工程與管理博士學識，系統化管理校務，特別感謝大學時期導師歐陽良裕與吳錦全，以及國際級工業工程領域大師，包括元智大學創校校長王國明、陽明交大講座教授林義貴、亞洲大學講座教授徐世輝及美國羅格斯大學（Rutgers University, New Jersey）講座教授Hoang Pham，一路以來提攜教導。

    台中科技大學校長陳同孝、國立聯合大學校長侯帝光、台灣體育運動大學校長許光麃、建國科大校長江金山、景文科技大學校長黃榮鵬等多所大學代表，及興大附農校長簡慶郎、二林工商校長丁志昱、西螺農工校長程俊堅、埔里高工校長謝敬堂、南投高商校長劉玲慧、光華高工校長賈德琪、明台高中校長潘佩苓、東勢高工校長周文松、神岡高工校長李世程，中台灣14校校長到場祝賀。

    何欣純說，肯定勤益在校園運用環境與鄰里互動，勤益師生與地方產業緊密連結，為技職人才發展奠定穩固基礎。

    勤益科大新任校長陳坤盛（右2）強調，面對少子化及AI科技衝擊，將展現決心讓校務更具競爭力。（記者黃旭磊攝）

    勤益科大新任校長陳坤盛（右2）強調，面對少子化及AI科技衝擊，將展現決心讓校務更具競爭力。（記者黃旭磊攝）

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