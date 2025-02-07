雲科大校長張傳育就職 期許打造國際級創新科技大學

雲林科技大學校長張傳育（右2）今天就職並介紹3位副校長黃世輝（左起）、張艮輝、巫銘昌。（記者黃淑莉攝）

2025/02/07 13:46

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林科技大學今（7）日舉辦新任校長張傳育就職典禮，張傳育指出，雲科大將持續深化產學合作與AI應用，推動跨領域研究與創新教學，打造雲科大成為國際級創新科技服務型的大學，進而導入產業帶動台灣產業發展。今天同時介紹新任一級主管團隊，主任祕書及教務長、學生事務長及總務長都是新任。

張傳育致詞宣布啟動「3T策略」推動校務革新，以「傳承、蛻變、轉型」三大主軸回應少子化與產業變革挑戰，他強調將深化產學鏈結，攜手醫療機構及工業區打造企業AIT基地，整合人工智慧技術於製造、營建與永續領域，同步推動國際化人才培育，透過海外實習與跨國學術合作強化全球競爭力。

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在學校一級主管部分，張傳育說，學校有很多有經驗的老師，為讓更多老師來參與校務推動，從各系院聘任，且有4成為女性。三位副校長為張艮輝、巫銘昌、黃世輝；主祕林建州、教務長張祥傑、學生事務長林蘭東、總務長惠龍。

張傳育畢業於成功大學電機工程學系，專精於類神經網路與智慧辨識技術，並擁有豐富的產學合作經驗，曾擔任雲科大智慧辨識產業服務研究中心主任、產學研究總中心主任及研發長。

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