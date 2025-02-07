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    曝一週溫度走勢 颱風論壇：週末是最冷時刻

    氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」表示，今日午後起，今冬第3波寒流將正式南侵，預計從週末影響到下週一！寒流前半段水氣多，週末雨勢變少，但也是最冷時刻，台南以北、宜花，最低下探9-10度。（圖擷取自「台灣颱風論壇─天氣特急」臉書）

    氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」表示，今日午後起，今冬第3波寒流將正式南侵，預計從週末影響到下週一！寒流前半段水氣多，週末雨勢變少，但也是最冷時刻，台南以北、宜花，最低下探9-10度。（圖擷取自「台灣颱風論壇─天氣特急」臉書）

    2025/02/07 13:39

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」表示，今日午後起，今冬第3波寒流將正式南侵，預計從週末影響到下週一！寒流前半段水氣多，週末雨勢變少，但也是最冷時刻，台南以北、宜花，最低下探9-10度。

    氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」在臉書PO文表示，回溫的空檔即將結束，今天午後起，今冬第3波寒流將正式南侵，預計從週末影響到下週一！由於這次有華南水氣通過，寒流前半段，也就是今（7）日，水氣多，北部、東部將陣陣雨勢，中南部雲也變多，陰天為主。

    粉專直言，週末雨勢變少，但也是最冷時刻，台南以北、宜花，最低下探9-10度，其他地方最低也有10-14度，冷意十足，請大家多多留意，下週一寒流減弱後，觀察重點就會是下星期中的鋒面啦，目前看，蠻像春雨的，有可能全台一波雨勢，但實際情況還待觀察，但可以確定的是，時序算是轉入冬末春初了，接下來天氣變化會非常快速哦！

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