搭捷運參加大巨蛋活動助僅限國父紀念館站 議員建議增加站點

圖為台北大巨蛋亞錦賽開幕戰散場，捷運國父紀念館站人潮。（資料照）

2025/02/07 13:26

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府鼓勵民眾搭捷運到大巨蛋看球賽、演出，在《巨蛋體育館租用辦法》中規定「活動參與人數達3萬人以上時」，租用人應負擔捷運票價補貼每張20元；台北市議員詹為元指出，補貼僅限「國父紀念館站」出站，相當不便民，應把距離不到一公里的「市政府站」也納入補貼範圍。體育局回應，會轉知遠雄巨蛋公司進行評估。

詹為元指出，根據《巨蛋體育館租用辦法》第10條第5款捷運票價補貼規定「為促進大眾運輸使用，活動參與人數達3萬人以上時，租用人應負擔捷運票價補貼，金額為每張捷運票補貼新臺幣20元」，但補貼對象卻僅限最後一次出站是「國父紀念館站」的乘客，在網路引起熱議，也有民眾向他反映類似問題。

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詹為元說，有民眾反映「搭到忠孝敦化吃個飯，騎Ubike去大巨蛋，結果被告知不能領補貼！」或「我從市政府站下車走過去卻無法領取補助」等。這樣的規定不僅不便民，也與市府倡導分流的概念背道而馳：市府鼓勵使用大眾運輸，卻又用僵化的規則限制，讓民眾錯失補貼。

詹為元建議將大巨蛋距離不到1公里的「市政府站」也納入補貼範圍，不僅能滿足更多民眾需求更便民外，同時也可分散人潮，讓更多人可以就近選擇不同站點入場，避免人流擁擠，也讓補貼更方便取得。

體育局表示，民眾憑票券至大巨蛋場館內使用捷運票價補貼機，掃描QR Code即可靠卡獲20元補貼，對於是否評估納入其他站點補助，會轉知遠雄巨蛋公司進行評估。

台北市議員詹為元指出，搭捷運到大巨蛋看球賽、演出，補貼20元僅限「國父紀念館站」出站，相當不便民，應把距離不到一公里的「市政府站」也納入。（資料照）

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