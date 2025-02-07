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    台南北門南鯤鯓廟春節180萬人次走春祈福 熱鬧到月底

    台南南鯤鯓廟在大年初四舉辦一年一度的開爐選拔活動，擲筊入選者可以迎請李府、池府等五府千歲、萬善爺等神尊回家供奉1週，今天再請回南鯤鯓廟。（南鯤鯓廟提供）

    台南南鯤鯓廟在大年初四舉辦一年一度的開爐選拔活動，擲筊入選者可以迎請李府、池府等五府千歲、萬善爺等神尊回家供奉1週，今天再請回南鯤鯓廟。（南鯤鯓廟提供）

    2025/02/07 13:18

    〔記者楊金城／台南報導〕「台灣王爺總廟」台南北門南鯤鯓代天府在春節9天年假中，統計高達180萬人次前來拜廟走春祈福，是熱門的景點之一，南鯤鯓廟到正月30日（國曆2月27日）都還有過七星平安橋和軁轎跤活動。經擲筊迎請五府千歲等神尊回家供奉1週的信眾，今天（7日）也將神尊請回南鯤鯓廟，非常熱鬧。

    台南市觀旅局統計今年春節南市主要景點的遊客人次突破千萬，交出連續3年春節連假觀光人次破千萬的佳績，觀光人流高峰落在年初一至初四，開春拜廟祈福是民眾新年必走行程。

    其中，南鯤鯓代天府、麻豆代天府、土城鹿耳門聖母廟、鹽水武廟、白河崁頂福安宮、碧雲寺、大仙寺、新營太子宮、鹿耳門天后宮、玉皇宮及台灣首廟天壇等20間寺廟，9天年假累計湧入超過560萬名香客，就占了南市千萬觀光人次的一半。

    南鯤鯓代天府總幹事侯賢名說，南鯤鯓廟乙巳年七星平安橋和軁轎跤活動舉辦到正月30日，歡迎全國信衆蒞臨南鯤鯓代天府祈福參拜。

    此外，南鯤鯓廟在大年初四舉辦一年一度的開爐選拔活動，接神儀式後開爐擲筊，入選者可以迎請李府、池府等五府千歲、萬善爺等神尊回家供奉1週，擲筊中選真是開春大喜，廟方贈紀念牌，並在今天將神尊請回南鯤鯓廟。

    春節期間，台南北門南鯤鯓廟拜廟人潮眾多，拜亭擠滿走春祈福信眾。（南鯤鯓廟提供）

    春節期間，台南北門南鯤鯓廟拜廟人潮眾多，拜亭擠滿走春祈福信眾。（南鯤鯓廟提供）

    南鯤鯓廟在大年初四開爐選拔活動，擲筊入選者可以迎請李府、池府等五府千歲、萬善爺等神尊回家供奉1週，擲筊中選大喜，廟方贈紀念牌。（南鯤鯓廟提供）

    南鯤鯓廟在大年初四開爐選拔活動，擲筊入選者可以迎請李府、池府等五府千歲、萬善爺等神尊回家供奉1週，擲筊中選大喜，廟方贈紀念牌。（南鯤鯓廟提供）

    台南北門南鯤鯓代天府在春節9天年假中，統計高達180萬人次前來拜廟走春祈福。（南鯤鯓廟提供）

    台南北門南鯤鯓代天府在春節9天年假中，統計高達180萬人次前來拜廟走春祈福。（南鯤鯓廟提供）

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