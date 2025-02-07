開拓FF44衝刺開場 4萬人擠爆花博3千攤位

台灣怪獸特攝團隊「火山怪獸－獨歸崙主」在開拓FF44展現最新模型，原型師圖勳（左）透露，正在製作怪獸第二型態的3D動畫，要凸顯大黑（怪獸暱稱）的震懾力。（記者吳柏軒攝）

2025/02/07 13:10

〔記者吳柏軒／台北報導〕ACG二創與Cosplay領域的知名盛會－開拓動漫祭「FF44」在今（7日）衝刺開場！約4萬人擠爆台北花博爭豔館，大逛3千攤位，搶購心儀的限量或特賣作品，展現台灣原創或同人活動豐沛活力。

開拓動漫祭主辦單位「台灣動漫畫推廣協會」統計，FF44從今日起一連3天，在爭豔館擺出3千個攤位，集結台灣原創、日本動漫、同人創作、模型玩具、Cosplay、VTuber、特攝戰隊等多元領域，今首日就有約4萬人在倒數聲中衝刺擠爆現場。

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今年活動中，不少海外企業參展，如きゃべつそふと、東京フィギュア、緋染天空 Heaven Burns Red等，並力邀《勇者王我王凱牙》、《超人力霸王Z》歌手遠藤正明開Live，與《從零開始的異世界》、《遊戲人生》歌姬鈴木このみ​​​演出；也邀請台灣與日本的COSER舉行Dance Dance Collaboration，還有月讀女僕歌舞秀等真人偶像舞台展演。

虛擬偶像方面，更找來時下最夯VTuber團隊：箱箱The Box、王國放送局、夢似酒的迷宮、子午計畫、艾瑞兒根本我婆吧、預見娛樂、TSA、春魚創意、創力企業攤、小倉電子等，與粉絲互動。

FF動漫祭強調同人與原創，協會指出，如動漫改編為舞台劇的《陰間條例X冥戰錄》、或舞台劇改編為漫畫的《過氣英雄傳》，呈現台灣原創文本之間的昇華，國內怪獸特攝團隊「火山怪獸－獨歸崙主」的原型師圖勳也透露，正在進行怪獸第二型態的動畫製作，將採60公分高的3D建模搭配動畫；可愛的圖文作家「山羊怕怕」也到場用漫畫故事帶來歡笑、驚喜又帶點靈異的趣聞作品。

開拓動漫祭FF44首日登場，不少動漫迷粉絲為了心儀的二創作品，大排長龍，主辦單位須將人潮導引至場外才能維持場內秩序。（記者吳柏軒攝）

Youtuber與網路實況主可凡也熱愛Cosplay，擅長女僕與高中制服，也來到開拓FF44擺攤，與粉絲互動。（記者吳柏軒攝）

韓國性感網紅MOMO RINA也經常以傲人身材大玩Cosplay，並在日本發展寫真雜誌等，也參與開拓FF44動漫祭，與台灣粉絲相見歡。（記者吳柏軒攝）

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