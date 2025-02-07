為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    開拓FF44衝刺開場 4萬人擠爆花博3千攤位

    台灣怪獸特攝團隊「火山怪獸－獨歸崙主」在開拓FF44展現最新模型，原型師圖勳（左）透露，正在製作怪獸第二型態的3D動畫，要凸顯大黑（怪獸暱稱）的震懾力。（記者吳柏軒攝）

    台灣怪獸特攝團隊「火山怪獸－獨歸崙主」在開拓FF44展現最新模型，原型師圖勳（左）透露，正在製作怪獸第二型態的3D動畫，要凸顯大黑（怪獸暱稱）的震懾力。（記者吳柏軒攝）

    2025/02/07 13:10

    〔記者吳柏軒／台北報導〕ACG二創與Cosplay領域的知名盛會－開拓動漫祭「FF44」在今（7日）衝刺開場！約4萬人擠爆台北花博爭豔館，大逛3千攤位，搶購心儀的限量或特賣作品，展現台灣原創或同人活動豐沛活力。

    開拓動漫祭主辦單位「台灣動漫畫推廣協會」統計，FF44從今日起一連3天，在爭豔館擺出3千個攤位，集結台灣原創、日本動漫、同人創作、模型玩具、Cosplay、VTuber、特攝戰隊等多元領域，今首日就有約4萬人在倒數聲中衝刺擠爆現場。

    今年活動中，不少海外企業參展，如きゃべつそふと、東京フィギュア、緋染天空 Heaven Burns Red等，並力邀《勇者王我王凱牙》、《超人力霸王Z》歌手遠藤正明開Live，與《從零開始的異世界》、《遊戲人生》歌姬鈴木このみ​​​演出；也邀請台灣與日本的COSER舉行Dance Dance Collaboration，還有月讀女僕歌舞秀等真人偶像舞台展演。

    虛擬偶像方面，更找來時下最夯VTuber團隊：箱箱The Box、王國放送局、夢似酒的迷宮、子午計畫、艾瑞兒根本我婆吧、預見娛樂、TSA、春魚創意、創力企業攤、小倉電子等，與粉絲互動。

    FF動漫祭強調同人與原創，協會指出，如動漫改編為舞台劇的《陰間條例X冥戰錄》、或舞台劇改編為漫畫的《過氣英雄傳》，呈現台灣原創文本之間的昇華，國內怪獸特攝團隊「火山怪獸－獨歸崙主」的原型師圖勳也透露，正在進行怪獸第二型態的動畫製作，將採60公分高的3D建模搭配動畫；可愛的圖文作家「山羊怕怕」也到場用漫畫故事帶來歡笑、驚喜又帶點靈異的趣聞作品。

    開拓動漫祭FF44首日登場，不少動漫迷粉絲為了心儀的二創作品，大排長龍，主辦單位須將人潮導引至場外才能維持場內秩序。（記者吳柏軒攝）

    開拓動漫祭FF44首日登場，不少動漫迷粉絲為了心儀的二創作品，大排長龍，主辦單位須將人潮導引至場外才能維持場內秩序。（記者吳柏軒攝）

    Youtuber與網路實況主可凡也熱愛Cosplay，擅長女僕與高中制服，也來到開拓FF44擺攤，與粉絲互動。（記者吳柏軒攝）

    Youtuber與網路實況主可凡也熱愛Cosplay，擅長女僕與高中制服，也來到開拓FF44擺攤，與粉絲互動。（記者吳柏軒攝）

    韓國性感網紅MOMO RINA也經常以傲人身材大玩Cosplay，並在日本發展寫真雜誌等，也參與開拓FF44動漫祭，與台灣粉絲相見歡。（記者吳柏軒攝）

    韓國性感網紅MOMO RINA也經常以傲人身材大玩Cosplay，並在日本發展寫真雜誌等，也參與開拓FF44動漫祭，與台灣粉絲相見歡。（記者吳柏軒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播