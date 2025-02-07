新北發「蛇燈精靈」小提燈 林口、泰山、五股2/7晚上公所1樓可領

林口區長廖武輝表示，小提燈有牽拉式、提拿式、置物式、骰子許願式及擺飾等多元玩法。（公所提供）

2025/02/07 12:52

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市29個區公所今天、明天或連續2天發放市府「蛇燈精靈」小提燈，林口公所今天邀請大小朋友近百人共同體驗開箱，並預告今天晚間6點至8點、明天上午9點至11點開放領取；泰山公所也在下泰山巖、頂泰山巖發放，晚間7點在公所還有1場。

林口區長廖武輝表示，小提燈有牽拉式、提拿式、置物式、骰子許願式及擺飾等多元玩法，今天邀請長者、孫子在替代役和志工小老師的教導下，從扁平至立體組裝試玩，完成後帶回家同樂。

請繼續往下閱讀...

志工陳鳳釐、替代役男沈子鈞說，阿公、阿嬤們從手做過程中，不僅可以學習組裝技巧，也感受到其對子女、孫子女的關心，頂著老花眼慢慢完成，大約花費1小時，令人感動。

林口公所補充，2月7日晚間6點至8點，在公所1樓、仁愛、南勢、湖南市民活動中心及竹林山觀音寺發放；8日上午9點至11點則於公所1樓發放。

另外，泰山區長鄭淑敏提到，上午於下泰山巖、頂泰山巖發放，民眾很喜歡蛇年小提燈，今晚7點也將在公所1樓發放；五股區長藍瑞珉說，7日晚間6點半、8日上午10點於公所1樓發放小提燈，數量有限，每人限領1份。

新莊區長朱思戎提及，除了今天上午10點，明天晚上6點半於公所、福營行政大樓1樓，2處同步發放小提燈；12日（週三）晚間7點，廟街踩街慶元宵活動服務台（慈祐宮對面，新莊路315號）也可領取。

泰山區長鄭淑敏於下泰山巖、頂泰山巖發放，今晚7點也將在公所1樓發放。 （公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法