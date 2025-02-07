手機就拍得到！ 黑面琵鷺現蹤台南南區公所後方覓食

黑面琵鷺飛到台南的二仁溪、南區濱海公路一帶覓食，距離很近。圖為手機拍攝。（圖由晁瑞光提供）

2025/02/07 13:03

〔記者蔡文居／台南報導〕黑面琵鷺北返前，四處覓食，這幾天民眾目擊牠們飛到台南的二仁溪、南區四鯤鯓濱海公路一帶，有的就在南區公所後方不遠處的廢棄魚塭覓食，最近距離甚至只有30幾公尺，用手機也能清楚拍下，這時候牠們也開始長出漂亮的繁殖羽，可說是觀賞黑琵的最佳時節。

台南社大環境小組研究員晁瑞光表示，每年農曆年前後，黑面琵鷺在北返前都會到處覓食，在二仁溪、南區四鯤鯓濱海公路一帶都有機會近距離看到牠們的身影。本週他前往二仁溪記錄電子廢棄物，在二仁溪南萣橋和三爺溪之間的沙洲濕地發現了9隻黑琵，他前年首次發現1隻，去年2隻，今年則記錄到9隻，黑琵飛來二仁溪覓食的數量，似乎有越來越多的趨勢。不過，當地是電子廢棄物旁廢棄的水域，建議政府盡快清除有毒電子廢棄物，清除後，這區域將成南台南最大亮點之一。

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晁瑞光說，除了二仁溪，這幾天在南區四鯤鯓濱海公路一帶，也出現不少的黑琵，他最多記錄到14隻，另外還有赤頸鴨、琵嘴鴨、小水鴨等雁鴨科水鳥，牠們就群聚在紅樹林底下覓食，十分熱鬧。

他說，黑琵也會飛到南區區公所後面的廢棄魚塭覓食，就在區公所後方一點點的濱海公路路邊，距離很近，有的甚至只有30幾公尺，用手機或傻瓜相機也能拍到。這裡可說是離府城城區最近、最佳的賞鳥區，想近距離觀賞黑琵，大家得把握牠們北返前的最後機會。

黑面琵鷺北返前，飛到南區公所後方不遠處的廢棄魚塭覓食，用傻瓜相機就能拍到。（圖由晁瑞光提供）

二仁溪的沙洲濕地景觀相當漂亮，遠處白點即為黑面琵鷺。 （圖由晁瑞光提供）

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