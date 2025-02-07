新竹元宵情人節 數千名學生2/12竹市圓環走街祈福

新竹元宵情人節，將由忠信學校數千名學生繞行竹市區及東門圓環，且會沿途發送8888份蛇年小提燈，學生也會裝扮成各種人物一起走街。（記者洪美秀攝）

2025/02/07 14:14

〔記者洪美秀／新竹報導〕今年蛇年元宵節與西洋情人節很接近，新竹縣忠信學校舉辦新竹元宵情人節暨乙巳年竹塹城元宵走街祈福巡禮活動，將有數千名學生變裝走街遊行，並在竹市東門舊城區及圓環沿路發放8888份蛇年小提燈，邀市民元宵節來同樂，為竹塹城淨城祈福。

忠信學校表示，竹塹城元宵走街遊行活動從2002年前新竹市長林政則任內開始，當年走在街上的年輕人，許多已為人父母，是充滿新竹人專屬的溫馨回憶。今年新竹元宵走街邁入了第24個年頭。除是團圓的日子，更是歡樂的日子，也成為新竹竹塹城元宵的民俗亮點和文化活動。

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走街遊行活動在12日元宵節當晚7點到8點半，學生隊伍會從錦華公園出發，並繞行巨城、城隍廟、大遠百、東門圓環和站前廣場，且走街沿途會分送市民8888盞蛇寶寶環保燈籠，以及8888份新竹元宵走街24週年《五元·有緣》紀念幣賀年卡，最後會回到站前廣場。

參與走街的隊伍包含：忠信山前女子槍隊、忠信戰鼓、忠信12生肖行動氣球寶寶，還有忠信學校學生組成的裝扮隊伍：舞龍隊、舞獅隊、樂魷行鬧元宵、Pokémon大集合、宮崎駿卡通造型隊、天線寶寶來賀年、歡樂動物派對、三麗鷗慶元宵、財神爺辦喜事、外星人賀元宵、侏儸紀來賀年、馬力歐，精采可期。

另元宵情人節也會由忠信學校學生帶來的《元宵快閃》活動，第一場在8日下午在新竹市大遠百；第二場是元宵節當晚走街誓師前、晚間6點在巨城廣場，學生將展現青春舞姿。

走街遊行路線從錦華公園→（左轉）錦華街→（右轉）中央路→（右轉）中正路→（左轉）北大路→（左轉）北門街→（右轉）中山路→（左轉）西大路→（左轉）林森路→（左轉）武昌街→（右轉）文昌街→（右轉）東門圓環→（右轉）中正路→站前廣場，全長約3.2公里。

新竹元宵情人節，將由忠信學校數千名學生繞行竹市區及東門圓環，且會沿途發送8888份蛇年小提燈。（記者洪美秀攝）

新竹元宵情人節，將由忠信學校數千名學生繞行竹市區及東門圓環，且會沿途發送8888份蛇年小提燈。（記者洪美秀攝）

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