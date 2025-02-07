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    中小學下週二開學了！ 寒假期間5千大學生營隊服務8千中小學生

    今年寒假，教育部補助大學生社團，赴教育優先區辦理營隊，帶領中小學生開心過寒假。圖為政大指南社舉辦的營隊活動。（教育部提供）

    今年寒假，教育部補助大學生社團，赴教育優先區辦理營隊，帶領中小學生開心過寒假。圖為政大指南社舉辦的營隊活動。（教育部提供）

    2025/02/07 12:36

    〔記者林曉雲／台北報導〕寒假要結束了，中小學預計下週二（2月11日）開學，今年寒假期間，教育部補助大學生社團赴「教育優先區」中小學校，辦理免費寒假營隊活動，共有207梯次營隊，5342名大學生組成青年志工服務隊，分赴194所中小學校辦理營隊活動，提供8320位中小學生免費參加，度過有趣的寒假。

    教育部學特司科長陳宗志說明，大專學生社團豐富多元，包含服務性、康樂性、體能性、學藝性及自治性等各類專門領域，大朋友帶領小朋友們玩轉學習，擴展課外視野及探索正向的課餘興趣外，也藉以發展多元化素養及培養生活適應、問題解決能力。

    以國立政治大學指南服務團為例，成立於民國65年，以愛心提供服務，以服務傳播愛心，長期致力於偏鄉學童學習成長與部落社區營造，並與教育優先區學校常態性合作，今年寒假出動3梯次的英語營隊，準備豐富的外國文化課程與主題繪本，帶著小朋友體驗環遊世界，一起快樂學習說英文。

    此外，黎明技術學院浮光掠影社，則與校內拍社、觀演創造社等組成合作團隊，至離島辦理整合型營隊，藉由戲劇影視教育營，提升中小學生對表演藝術的認識，進而增強自信心與自我價值，擁有不同的文化體驗，以「開麥拉」課程，帶領小朋友們用鏡頭看世界，拚湊出自己的世界。

    今年寒假，教育部補助大學生社團，赴教育優先區辦理營隊，帶領中小學生開心過寒假。圖為黎明技術學院浮光掠影社赴離島舉辦的營隊活動。（教育部提供）

    今年寒假，教育部補助大學生社團，赴教育優先區辦理營隊，帶領中小學生開心過寒假。圖為黎明技術學院浮光掠影社赴離島舉辦的營隊活動。（教育部提供）

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