澎湖縣政府發送元宵提燈 陪伴民眾歡慶佳節

澎湖縣長陳光復率領團隊，分贈蛇年提燈。（澎湖縣政府提供）

2025/02/07 12:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府發送元宵提燈 陪伴民眾歡慶佳節元宵節將至！澎湖縣政府今（7）日在縣府前廣場發送元宵提燈，縣長陳光復偕同秘書長楊書舜、民政處長許啟川，送上象徵財富福氣的「小花蛇」紙雕提燈，眾多民眾、小朋友排隊前來領取，現場熱鬧喜慶，大家開心迎接澎湖元宵的到來。

陳光復表示，今年適逢生肖蛇年，縣府特別準備了2000份「小花蛇」造型紙雕提燈供民眾領取。提燈以粉嫩色調呈現，搭配可愛活潑的外型，並融入寓意「財富聚集」的存錢設計，民眾可將硬幣投入蛇嘴，錢財會匯聚到蛇身中央，如同聚寶盆般象徵財運與福氣滾滾來。期盼民眾在元宵佳節提燈走廟時，也能為新的一年增添吉祥好運。

請繼續往下閱讀...

元宵節素有「小過年」之稱，澎湖的元宵「西乞龜」更具獨特文化魅力。各大廟宇都推出不同特色的乞龜活動，從傳統的「肪片龜」，演變到如今的錢幣龜、米龜、高麗菜龜等，皆象徵著祈福納財的美好願景，深受民眾喜愛。歡迎民眾元宵期間前往各大廟宇，共同感受澎湖元宵的熱鬧氛圍，體驗深厚的傳統文化底蘊。

澎湖縣府今年特別規劃「2025 like澎湖 嶼龜同行」元宵乞龜集章活動，邀請民眾於2月12日至14日期間前往24間指定廟宇參與集章，只要蒐集7家不同廟宇的印章，即可參加摸彩，讓大家在熱鬧的跑廟祈福中，感受澎湖元宵獨特魅力樂趣。

澎湖縣長陳光復，分發蛇年燈籠給民眾。（澎湖縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法