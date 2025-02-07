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    這是爬說語？最有蛇味的橫批 看到的人都笑了！

    彰化縣鹿港鎮以老屋改裝的謙和民宿，橫批寫上「～嘶～嘶～嘶～嘶～嘶～嘶～嘶～」，被封為最有蛇味的橫批。（謙和民宿提供）

    彰化縣鹿港鎮以老屋改裝的謙和民宿，橫批寫上「～嘶～嘶～嘶～嘶～嘶～嘶～嘶～」，被封為最有蛇味的橫批。（謙和民宿提供）

    2025/02/07 12:17

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕今年是蛇年，彰化縣鹿港鎮以老屋改裝的謙和民宿，貼出蛇年春聯，橫批寫上「～嘶～嘶～嘶～嘶～嘶～嘶～嘶～」，讓看到的人全都笑了出來，雖然民眾不像哈利波特會用「爬說語」與蛇溝通，卻都一致認為這個橫批太適合蛇年了。

    小鎮文化協會民宿管理人紀筱榆表示，位於鹿港鎮金盛巷的謙和老屋，因為是百年老屋，為兩層樓的街屋形式，前庭有個小庭院，也是鹿港極盛時期的清代建築。每年都會貼上管理團隊所創意發想、親手所寫的春聯，讓老屋更有鹿港味。

    紀筱榆指出，今年的春聯，上、下聯配合「謙和民宿」的名稱，由民宿管家黃瑜庭發想「謙變萬化好吉祥，和和氣氣相見樂」，雖然對仗與平仄未必符合傳統春聯格式，在尊重創作下，由團隊的黃雅君來提筆書寫。

    紀筱榆說，謙和民宿春聯因為仍少了橫批，正在團隊成員苦思之際，覺得蛇年橫批難不成要畫蛇嗎？突然有人靈機一動說，那就寫「～嘶～嘶～嘶～嘶～嘶～嘶～嘶～」，在每個「嘶」字的中間加入波浪符號，就好像蛇在爬一樣，這樣最有蛇味，當場獲得所有人的掌聲，就此拍板敲定！另一個門口對聯則是貼上「謙里迢迢古鎮遊，和必煩惱好快樂」，橫批是蛇來蛇去 Ho Liu Liu。

    小鎮文化協會創辦人許書基表示，「謙和老屋」的名稱，來自許姓屋主就是鹿港謙和行的家族後代，鹿港早年有「鹿港三和」的3大商行，也就是「謙和行」、「合和行」、「大和行」。其中，「大和行」就是鹿港辜顯榮家族；「謙和行」是鹿港泉郊主要郊商之一，由許志湖創立；「合和行」是大型船頭行，位於瑤林街。而「謙和老屋」屋主為「謙和行」家族後代成員所持有，以老屋整修後，透過包棟民宿來讓遊客體驗老屋街屋風情。

    彰化縣鹿港鎮以老屋改裝的謙和民宿，年年春聯都出自團隊之手。（謙和民宿提供）

    彰化縣鹿港鎮以老屋改裝的謙和民宿，年年春聯都出自團隊之手。（謙和民宿提供）

    彰化縣鹿港鎮以老屋改裝的謙和民宿，年年春聯都出自團隊之手。（謙和民宿提供）

    彰化縣鹿港鎮以老屋改裝的謙和民宿，年年春聯都出自團隊之手。（謙和民宿提供）

    彰化縣鹿港鎮以老屋改裝的謙和民宿，謙和行是鹿港早年三大商行之一，屋主為謙和行家族後代。（謙和民宿提供）

    彰化縣鹿港鎮以老屋改裝的謙和民宿，謙和行是鹿港早年三大商行之一，屋主為謙和行家族後代。（謙和民宿提供）

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