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    週六補班小確幸 宜蘭冬山施放600秒煙火照亮夜空

    宜蘭冬山鄉公所將於週六舉辦元宵花火節，晚間8點25分預計施放5吋煙火彈、長達600秒的「高空煙火秀」，照亮冬山鄉夜空。圖為去年活動照片。（冬山鄉公所提供）

    宜蘭冬山鄉公所將於週六舉辦元宵花火節，晚間8點25分預計施放5吋煙火彈、長達600秒的「高空煙火秀」，照亮冬山鄉夜空。圖為去年活動照片。（冬山鄉公所提供）

    2025/02/07 12:02

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山舊河港燈節上月開幕，5大主題燈區同步亮相，重頭戲元宵花火節週六（8日）登場，晚間8點25分將施放5吋煙火彈、長達600秒的「高空煙火秀」，照亮冬山鄉夜空，現場還會發送蛇年小提燈，並設置花火市集，讓補班日多點小確幸！

    2025年唯一補班日就在週六，讓許多人年後開工連上6天班不免感到疲乏，宜蘭縣冬山鄉公所舉辦號稱北台灣最盛大元宵煙火秀，邀民眾下班後直奔冬山觀賞高空煙火，冬山火車站附近均是絕佳觀景點，沿途還有「花丘綻放」等璀璨燈飾可拍照打卡，相當浪漫。

    活動適逢週六，附近有冬山夜市，冬山車站鐵路橋下廣場更加碼舉辦限定市集，下午3點開張後一路營業至晚間9點，邀請各式文創攤商共襄盛舉，遊客不僅好吃好買，還能選擇參加「冬山河生態綠舟」水上活動，從舊河道上欣賞燦爛煙火。

    冬山鄉公所表示，元宵花火節自下午6點半開始，將先在冬山火車站前廣場的服務台，發送500份限量元宵蛇年小提燈，發完為止，隨後安排風澤薩克斯風樂團、潘芳烈樂團演出，預計8點25分施放煙火，若遇大雨不受影響，會照常施放。

    鄉公所指出，活動期間進行交通管制，冬山舊河道步道雙向禁止行人進出，煙火施放周邊全面交管，禁止人車進入，生態綠舟停車場於下午5點後不開放停車，並嚴禁任何人員在車內或管制範圍內逗留；慈愛路開放單側停車。

    冬山鄉公所建議民眾搭乘火車賞燈、看煙火，活動結束後可乘坐的北上列車，包括晚間8點31分的區間車4241次、8點41分區間快4037次以及9點25分區間車4243次；另外台鐵也配合疏運，增加自強號241次列車停靠冬山站後於9點04分發車，敬請遊客多加利用。

    元宵花火節週六登場，現場還有主題燈區可欣賞，並發送500份限量蛇年小提燈。（冬山鄉公所提供）

    元宵花火節週六登場，現場還有主題燈區可欣賞，並發送500份限量蛇年小提燈。（冬山鄉公所提供）

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