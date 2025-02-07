清明連假離島機票11萬餘座位 2/10上午開搶

清明連假離島機票2月10上午9時起開放訂位。示意圖（資料照）

2025/02/07 11:21

〔記者吳亮儀／台北報導〕今年清明節連續假期有4天，交通部民航局今天（7日）宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1370架次，計11萬8164個座位數，並自2月10日（下週一）上午9時起開放訂位。

今年清明節假期自4月3日（週四）到4月6日（週日）有4天連假，民航局規劃，4月2日（週三）到4月7日（週一）為航空疏運期，共計6天。民航局指出，清明節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

請繼續往下閱讀...

在各航線運能提供方面，澎湖航線696架次、5萬6256個座位數；金門航線518架次、5萬1258個座位數；馬祖航線156架次、1萬650個座位數；3離島航線（不含澎湖-金門航線）共計提供1370架次、11萬8164個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次清明節連假，尖峰時段4月2日至4月4日台灣出發往離島方向，以及4月5日至4月7日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，以使有限的空運資源獲得更有效利用。

民航局表示，旅客若因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法