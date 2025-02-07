國內首例！中市攜手台積電創碳權 造林專案通過環境部審查

因應大安海嚴峻環境，台中市府農業局以雙柱型水源寶育樹盆（水寶盆）新種植苗木，輔導苗木生長。（記者張軒哲攝）

2025/02/07 10:59

〔記者張軒哲／台中報導〕為響應造林守護地球，台中市政府與台積電合作的台中大安海岸造林專案面積計約2.834公頃，是國內首例「海岸造林碳匯自願減量專案」通過環境部審查，至少取得1,011噸減量額度（國內俗稱碳權）。以70%存活率估計，30年至少可取得減碳額度約1,011公噸二氧化碳當量（CO2e）的碳權。

台中市府農業局表示，此次海岸造林專案由台中市政府與台積電共同合作，於台中大安區南莊海堤旁，於2021年10月啟動，種植共計44,850株，樹種以黃槿、草海桐、水黃皮為主，新植種植利用雙柱型水源寶育樹盆（即水寶盆）種植苗木。

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期間歷經成立專案執行團隊、基線情境基本調查、新植造林、撰寫專案計畫書及委託第三方查驗機構確證，至最終於2024年2月共同向環境部提出專案註冊申請，經環境部召集國內專家學者辦理多次審議，並於今年1月21日同意註冊申請，完成國內首例以海岸旁場地新植造林進行碳匯註冊而成功的案例。

台中市府農業局指出，第1至3年為台積電進行新植造林工作，第4至30年則由台中市政府與台積電共同經營維護、撫育，透過定期巡視植林情形，確保樹存活率，以取得預期碳減量額度，除了讓政府機關節省維護人力與經費負擔外，也讓企業實踐ESG目標。

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