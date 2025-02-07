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    武陵櫻花季開幕遇強寒流 梨山最新聯外路況報你知

    中橫公路往梨山路況暢通。（記者張軒哲攝）

    中橫公路往梨山路況暢通。（記者張軒哲攝）

    2025/02/07 10:00

    〔記者張軒哲／台中報導〕寒流接力報到，武陵農場櫻花季將於明（8）日登場，大梨山地區預計湧入賞櫻遊客，寒流將影響台7甲線、台14甲線等山區公路，賞櫻專車5條公共運輸服務接駁路線將於2月8日至2月9日期間停駛。今日同樣地處高山的福壽山農場指出，目前梨山地區聯外路況可通行，天氣狀況良好。

    由於週末有一波寒流來襲，不少遊客關注大梨山地區天候與路況，今日梨山地區天氣晴時多雲偶飄霧，早晚低溫。福壽山農場今日分享路況與管制路段。

    管制資訊：

    1.台7甲線26K+500（南山路段）邊坡施工，自2月3日至27日（假日不施工管制），每日上午9時至下午5時，現場採機動管制通行，請配合管制人員指揮通行。（假日不施工）

    2.台7甲線34K（米摩登路段）邊坡施工，自2月3日至27日（假日不施工管制），每日上午9時至下午5時，現場採紅綠燈號誌交管單線雙向管制通行，請配合管制人員指揮通行。（假日不施工）

    3.台7甲線36K+600（米摩登路段）邊坡施工，自2月3日至27日（假日不施工管制），每日上午9時至下午5時，現場採機動管制通行，請配合管制人員指揮通行。（假日不施工）

    中、南部來場：由埔里、清境走台14甲線及台8線，合歡山路段夜間低溫進行預警性封閉，白天視積雪情況限加掛雪鏈車輛通行。

    管制資訊：

    1.台8線雙向83K梨山路段，自2月5日至114年3月5日每日8時至18時止，進行邊坡水平排水管施工，期間10點、14點30分各放行20分鐘，夜間則沒有管制。通行車輛種類一樣是中巴及8.5噸以下貨車，請勿超載通過。

    東部來場：由花蓮、太魯閣走台8線，多處天災受損注意慢行。

    管制資訊：於2月3日起沿線災修工區因施工需要，每日06:00至16:30採機動管制放行，16:30禁止進入（只出不進），18:30至翌日06:00實施夜間封閉。（假日管制）

    國光號往武陵農場與梨山專車，將於2月8日至2月9日期間停駛。（記者張軒哲攝）

    國光號往武陵農場與梨山專車，將於2月8日至2月9日期間停駛。（記者張軒哲攝）

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