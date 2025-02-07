美國波特蘭訪團拜會高市府 玫瑰皇后讚民眾熱情

波特蘭玫瑰皇后Kobi Flowers（中）盛讚高雄的熱情歡迎。（高市府提供）

2025/02/07 09:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕與高雄有37年姊妹市情誼的美國波特蘭訪團，於2月3日至6日訪問高雄，首度來訪的波特蘭玫瑰皇后，更大讚高雄民眾相當熱情。

此行由「波特蘭-高雄姊妹市協會」會長陳紀昭，率波特蘭玫瑰節基金會、皇家玫瑰協會等一行21人訪問高雄，拜會市府就青年交流、淨零永續、智慧交通等城市議題交換意見，並參觀高雄冬日遊樂園活動，遊覽亞洲新灣區、旗山燈會、蚵仔寮等地，感受山海風情。

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高市府祕書長郭添貴昨天（6日）代表市長陳其邁，歡迎波特蘭訪團時表示，兩市締結姊妹市邁入37週年，波特蘭市每年在春節期間來訪，感受高雄在地年節氛圍並欣賞燈會，展現對兩市情誼的實際支持。

郭添貴強調，市府致力打造宜居高雄，發展智慧城市、5G AIoT，推動數位及淨零雙軸轉型，相信這也是波特蘭市新任市長威爾森（Keith Wilson）期待為波特蘭創造的城市願景。

「波特蘭-高雄姊妹市協會」會長陳紀昭代表波特蘭新任市長威爾森，遞交波特蘭玫瑰節邀請函，他表示，波特蘭作為綠色城市，相當重視電動車及自動駕駛發展，未來在相關領域均能與高雄互相學習。

首度造訪高雄的波特蘭玫瑰皇后Kobi Flowers說，感受到旗山老街、天后宮濃厚的傳統風情，當地民眾大方的熱情歡迎，讓她印象深刻；三度來台的波特蘭玫瑰節基金會前會長Contesa Diaz-Nicolaidis，則稱讚高雄車站華麗變身，高雄每年都變得更好，期待再訪！

美國波特蘭市訪團，走訪高雄冬日遊樂園燈會。（高市府行國處提供）

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