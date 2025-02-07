台中百年「金城武樹」可騎自行車遶著渦輪圓環360度端詳

台中市也有金城武樹，市府在四週建大圓環，民眾可仔細端詳金城武樹（記者蘇金鳳攝）

2025/02/07 08:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕位在台中市13期重劃區南屯區有2株百年老榕樹，其中一株是高達17.2公尺，樹幅寬大，被當地人稱為「台中金城武樹」，過去未開發前「躲在巷弄」內，民眾都不容易找，如今13期已開發，道路已開闢完成，市府把二株老榕樹棲地加大，而棲地四週設計成渦輪圓環 ，而圓環上設有自行車步道及休憩椅，民眾可騎自行車繞著圓環，360度仔細端詳「金城武樹」，經過民眾都忍不住讚嘆好看，已成新景點。

市府在進行13期重劃區開發，由於開發區位在豐樂里楓樂巷5-2號旁，有一株百年老榕樹，樹高17.2公尺 ，胸圍6.57公尺 ，樹冠幅東有13.8公尺 西有16公尺，南有9.7公不， 北有14.4公尺，南屯人稱「金城武樹」，長得相當茂密且相當好看。

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另一株也是百年老榕樹，高10.7公尺，原楓樂巷7號，基於保護老樹原則，市府將老樹原地保留。

目前13期已完成開發，在開發初期為保護二株老樹加上景觀設計，市府擴大老樹的棲地，設計一個「渦輪大圓環」，圓環上設有自行車步道及行人步道，還有休憩椅，可讓民眾騎自行車遶著圓環看著「金城武樹」，現今住在附近的民眾常常走難圓環上安步當車。

過去台中市的金城武樹「躲在巷弄內」，非當地人很難找到，但是市府已開闢完成道路，金城武樹就在南屯的永春東一路及益豐路二段，外地人都容易找到。

不過，目前市府尚成好規劃，如未劃設從外部連接至圓環的行人穿越線及自行車引道，還有圓環與道路沒有上圓環的斜坡道，因此民眾要過馬路上圓環一定要小心。

未來市府完成改善，並將周邊設施完整規劃好，甚至串聯麻籽埔遺址、南屯溪文化景觀，將成為台中市一個新的景點。

台中市也有金城武樹，市府在四週建大圓環，成為新景點（記者蘇金鳳攝）

台中市也有金城武樹，市府在四週建大圓環，民眾可仔細端詳金城武樹（記者蘇金鳳攝）

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