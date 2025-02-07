疏伐竹林是撫育不是破壞 復興泰雅青年林志仁：撐起產業也保育水土

「友順竹業」負責人林志仁說，疏伐竹林是勞力粗重活，每公頃約需2週至1個月不等。（林志仁提供）

2025/02/07 00:17

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市復興區竹林資源豐沛，但部落人口老化及產業、市場結構改變嚴重衝擊，竹林無人管理老化，農業局輔導團隊「友順竹業」疏伐，去年推動老化竹林更新達20公頃，昔日疏伐竹林的過程也曾拍成桃園城市紀錄片，「友順竹業」負責人林志仁說，桂竹的水土保持性很好，地下就像鋼筋網子，整片包覆林地，做好疏伐管理跟撫育，就能減少土石流發生機會。

林志仁出生自原鄉復興區卡普部落，是泰雅青年，伐竹經驗從國中就熟能生巧，10多年前退伍回鄉，與哥哥經營桂竹產業，導演陳駿騰曾將林志仁疏伐竹林的過程拍成《竹葉之青》，獲選「2022-2023桃園城市紀錄片」進階組第2名。

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林志仁說，團隊出1次工班約15到20人，疏伐竹林視竹林密度、凌亂程度狀況，每公頃約需2週到1個月不等，久未整理的林地，老竹林通常占3分之2以上，伐林時會找竹年齡5年以上的老竹疏伐，若未整理砍伐，林地空間有限，無法繼續生長好的竹桿，最後整片竹林老化、老死；適合時機也向各界宣導伐竹並非破壞森林，而是撫育竹林。

他指出，疏伐竹林是勞力密集粗重活，復興區屬偏鄉山陵地形，不像平原山丘，比較沒辦法搬運重機械，很多地方仰賴人力疏伐撫育，團隊作業難處在於人員流動大，近年常遇到年輕人進來培訓還未上手，2、3個月後不習慣就離職；作業現場需藉設備機械輔助，初期投注經費吃重，譬如1台卡車700、800萬起跳，還有怪手、攪碎機、鏈鋸機等機具，買起來都是重擔成本，部分向農業部林業保育署林保署申請經費。

農業局長陳冠義說，竹材是永續資源，老化竹林更新後，不但變得更健康，生產出的竹桿品質也更優良，收穫的竹材是環保的綠色材料，加上竹子生長快速且可再生的特性，具有良好的固碳效益，若搭配適度的經營，即能在生產收穫、林相健康及促進在地部落經濟獲得3贏。

農業局指出，據農業部調查，桃園市竹林面積9495公頃，推估竹材桿數約8000萬枝，竹子生長快速，4年生的成熟竹材即可收穫利用，竹子超過7年生即老化枯死，不但容易傾倒，大量的枯老竹材也可能引起森林火災，適度疏伐可維持竹林健康。

「友順竹業」負責人林志仁說，桂竹的水土保持性很好，能減土石流發生機會；圖為林志仁生態導覽。（林志仁提供）

「友順竹業」負責人林志仁的父親林榮振導覽竹林生態。（林志仁提供）

桃園市農業局輔導團隊「友順竹業」去年推動老化竹林更新達20公頃。（林志仁提供）

導演陳駿騰將林志仁疏伐竹林的過程拍成《竹葉之青》，獲選「2022-2023桃園城市紀錄片」進階組第2名。（記者黃政嘉攝）

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