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    20噸「大龜王」遶境鳳山等6區祈福 千人拉龜晚間起跑

    「大龜王」今於鳳山等6區遶境，串聯五甲龍成宮等多間廟宇，為地方祈福保平安。（五甲龍成宮提供）

    「大龜王」今於鳳山等6區遶境，串聯五甲龍成宮等多間廟宇，為地方祈福保平安。（五甲龍成宮提供）

    2025/02/06 23:32

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕元宵節將至，高雄市意誠堂關帝廟今年打造20噸「大龜王」，今天於鳳山等6區遶境祈福，更推出千人拉龜王活動，1500人齊拉大龜王求平安，場面熱鬧滾滾。

    意誠堂關帝廟今年斥資百萬元，由志工合力打造重20噸「大龜王」，今於鳳山等6區遶境共45公里，串聯五甲龍成宮、五甲關帝廟等10多間廟宇，為地方祈福保平安。

    重頭戲拉龜王祈福已有10年歷史，今年吸引1500人參加，今晚活動正式起跑，眾人從高雄港旅運中心出發，合力拉龜王300公尺到廟裡，祈求新的一年平安順遂，感受慶元宵熱鬧氣氛。

    主委洪榮豐表示，拉龜王祈福是台灣傳統文化，民眾拉龜王力氣愈大，象徵今年運途會更好，明晚移師大遠百拉龜王，每日2場舉辦活動，將從大遠百出發，一路拉到廟裡，並贈送LED仙女棒，將持續至2月13日，保佑民眾賺錢、平安。

    此外，「大龜王」主要以3600包白米製成，廟方將於元宵節過後賑濟，根據社會局提供低收入戶名單，將白米分送3600戶弱勢家庭，祈願大家平安轉運。

    廟方並舉辦乞龜及摸彩活動，民眾博得「大龜王」，可以獲得「大龜王」頭上1兩重金釵，象徵加官晉爵，價值10多萬元；摸彩最大獎為5分重金墜子，共有50條，價值7000元，讓信徒博好運。

    意誠堂關帝廟今年打造20噸「大龜王」，今天遶境鳳山等6區，為地方祈福保平安。（記者陳文嬋攝）

    意誠堂關帝廟今年打造20噸「大龜王」，今天遶境鳳山等6區，為地方祈福保平安。（記者陳文嬋攝）

    主委洪榮豐表示，元宵乞龜最大獎是「大龜王」頭上1兩重金釵，象徵加官晉爵，價值10多萬元。（廟方提供）

    主委洪榮豐表示，元宵乞龜最大獎是「大龜王」頭上1兩重金釵，象徵加官晉爵，價值10多萬元。（廟方提供）

    主委洪榮豐表示，元宵乞龜最大獎是「大龜王」頭上1兩重金釵，摸彩最大獎為5分重金墜子。（廟方提供）

    主委洪榮豐表示，元宵乞龜最大獎是「大龜王」頭上1兩重金釵，摸彩最大獎為5分重金墜子。（廟方提供）

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