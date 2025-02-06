高雄輔導農民合作社導入智慧磅秤 磅貨作業1天省2小時

農業局輔導燕巢區吉建果菜運銷合作社導入智慧磅秤，農產品過磅直接電腦記錄，省時更減少誤差。（記者陳文嬋攝）

2025/02/06 23:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市推動智慧農業，今年輔導農民合作社導入智慧磅秤系統，農產品過磅直接電腦記錄，1天節省近2小時進場磅貨作業，並減少人力手寫誤差，資料存放電腦更方便。

農業局推動智慧農業，4年輔導上百處農場，導入智慧感控系統、智慧環控系統、智慧生產及智慧服務4類，最高補助50萬元，種植49種作物，面積超過968公頃。

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高雄芭樂1年四季都有生產，農業局今年輔導燕巢區吉建果菜運銷合作社是專業的芭樂運銷合作社，當芭樂盛產期間，1天運銷量可達13噸，進貨人數可達30位社友以上，以往芭樂進貨重量紀錄，皆由人力一筆一筆記錄在紙本上，常因手寫造成誤差，資料保存與檢視也相當不便。

經由導入智慧磅秤系統，農產品於秤重完後，直接列印並記錄到電腦，不僅資料清晰易讀，資料存放電腦中，也方便日後查閱，每位社員可以節省3至5分鐘時間，1天就可節省近2小時進場磅貨作業，節省下來時間可做其他作業，提升農民服務品質。

此外，農業局也輔導農民朱映帆於杉林區金恩典農場，導入電動自走式搬運車，以往4公頃荔枝園施肥，需要10人花2天才能完成，現在只要1人操作1天即可完成，省下大量人力與時間成本。

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