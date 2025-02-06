有感升級！林口區公所新設叫號、整合服務項目

林口區公所改造行政大樓1樓服務櫃檯，新設叫號系統，票面設計客製化、分流取號，同時整合服務項目。（林口公所提供）

2025/02/06 22:59

〔記者董冠怡／新北報導〕近年林口區人口快速增加，截至今年1月計有13萬6199人，林口區長廖武輝今表示，公所改造行政大樓1樓服務櫃檯，新設叫號系統，票面設計客製化、分流取號，同時整合服務項目，可依個人所需選擇土地使用分區、社會福利、地政、就業服務，並且掌握目前等待人數，提高申辦、查詢效率，節省往返不同樓層洽公的時間。

廖武輝指出，新設的叫號系統提供客製化票面，協助民眾快速了解櫃台服務項目，輕觸螢幕即可取號，且會顯示等待人數，方便掌握服務時間。此外，即日起整合公所樓層為民服務櫃台，申請使用分區與社福相關業務，統一至1樓聯合服務櫃台辦理，並加入地政及就業服務。

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廖武輝提到，林口居民不用跑到新莊地政事務所，即可於公所的「地政小而能工作站（針對未設置地政事務所的地區，於公所內設置工作站，林口為其一）」辦理代收新北市境內土地登記及測量案件服務項目、登記業務諮詢、代收及整理跨縣市案。

此外他說，1樓臨櫃服務也結合林口就業服務台求職、求才的就業服務，推動新北市青年全方位就業計畫、求職交通補助金和各項就業促進方案諮詢服務，有需要者可臨櫃洽詢。

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