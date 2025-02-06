為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    有感升級！林口區公所新設叫號、整合服務項目

    林口區公所改造行政大樓1樓服務櫃檯，新設叫號系統，票面設計客製化、分流取號，同時整合服務項目。（林口公所提供）

    林口區公所改造行政大樓1樓服務櫃檯，新設叫號系統，票面設計客製化、分流取號，同時整合服務項目。（林口公所提供）

    2025/02/06 22:59

    〔記者董冠怡／新北報導〕近年林口區人口快速增加，截至今年1月計有13萬6199人，林口區長廖武輝今表示，公所改造行政大樓1樓服務櫃檯，新設叫號系統，票面設計客製化、分流取號，同時整合服務項目，可依個人所需選擇土地使用分區、社會福利、地政、就業服務，並且掌握目前等待人數，提高申辦、查詢效率，節省往返不同樓層洽公的時間。

    廖武輝指出，新設的叫號系統提供客製化票面，協助民眾快速了解櫃台服務項目，輕觸螢幕即可取號，且會顯示等待人數，方便掌握服務時間。此外，即日起整合公所樓層為民服務櫃台，申請使用分區與社福相關業務，統一至1樓聯合服務櫃台辦理，並加入地政及就業服務。

    廖武輝提到，林口居民不用跑到新莊地政事務所，即可於公所的「地政小而能工作站（針對未設置地政事務所的地區，於公所內設置工作站，林口為其一）」辦理代收新北市境內土地登記及測量案件服務項目、登記業務諮詢、代收及整理跨縣市案。

    此外他說，1樓臨櫃服務也結合林口就業服務台求職、求才的就業服務，推動新北市青年全方位就業計畫、求職交通補助金和各項就業促進方案諮詢服務，有需要者可臨櫃洽詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播