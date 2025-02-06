桃園台灣燈會全攻略！9米高《家》疊出台灣多元形狀

「城市聚光燈」最大作品《家》高達9公尺，多樣建築特色共構，傳達台灣為家的理念。 （策展人邱杰森提供）

2025/02/06 23:27

〔記者黃政嘉／桃園報導〕「2025台灣燈會在桃園」雙展區之一「光的遊戲場」明（2/7）日起試營運，2月12日正式開展，5大燈區之一的「城市聚光燈」由桃園市政府客家事務局規劃，於機捷A19站旁的亞洲矽谷物聯網（IOT）展廳戶外場域展出，以融合多元族群，打造具五感體驗的藝術主題為特色，其中最大作品《家》高達9公尺，由多樣建築共構，疊出台灣多元文化與形狀意象，傳達台灣為家的理念。

客家局長范姜泰基表示，桃園是台灣與世界連結的國境之門，多元族群在此成家立業，帶入了不同的故事與文化，藉由彼此交融接納，共同成就多元又獨特的城市意象，燈區展出13座燈組與10面具閩南和眷村意象等的燈飾畫。

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燈區策展人為邱杰森與莫珊嵐，2人為台、法夫妻檔，邱杰森表示，藝術家葉佳緯創作《家》，想像建築立面如人的表情多變，便融合埤塘鏡面反射意象，汲取大溪街屋、龜山憲光二村、泰雅族家屋等建築形式，一上一下顛倒錯置，疊出台灣多元文化與形狀意象，底座圓盤由台積電贊助，將埤塘造型轉換晶圓狀，表面同樣可見立面倒影，另延伸出現代生活離不開科技。

邱杰森表示，燈會的五感體驗，有反映原住民自然生活的《脈》，外觀以樹皮布搭建，為歷年燈會罕見，遊客可實際觸摸，空間裡擺放花蓮縣光復鄉馬太鞍溼地的原生植物，具生態香氣；外觀為採茶簍的《盛．交會．共食的光》由竹編製成，藝術家在裡頭沖泡桃園在地的桃映紅茶，邀民眾體驗互動，部分燈飾也有音樂搭配。

莫珊嵐說，過去學過動畫，動畫為她的興趣，她與邱杰森都喜愛宮崎駿的動畫，尤其是《霍爾的移動城堡》，看這部片「更有移居遷徙的感覺」，莫珊嵐在「城市聚光燈」展出多組創作，其中，《時光舞者》便用分鏡手法，將越南女性傳統斗笠舞蹈，拆解成一格格的人形連續動作，「用亮燈的方式，讓它動起來。」

其他燈作還有新住民《福道》以多座紙飛機為造型串聯，飛機印有日本、越南，泰國等國家地圖，以及台灣和該國出入境章，象徵新住民來台意象；國際級藝術家蔡爾平以雞為主題，設計客家主題作品《帶路》，象徵在新的一年之初帶來好兆頭；原住民族《EYE OF INA》運用原民圖騰重新設計視覺圖像，搭配融合傳統服飾塑造而成的造型，在燈飾眼睛處運用LED螢幕播放多族文化資訊，台灣燈會導覽員謝錦榮表示，INA為「大地之母」之意，是世界共通性語言。

《家》晶圓狀底座圓盤，表面可見燈飾倒影，呼應埤塘鏡面。（策展人邱杰森提供）

藝術家葉佳緯在《家》的燈作，想像建築立面如人的表情多變，融合埤塘鏡面反射意象，將多地特色建築一上一下顛倒錯置，疊出台灣多元文化。（記者黃政嘉攝）

「城市聚光燈」策展人之一的莫珊嵐，在《時光舞者》以分鏡手法，透過亮燈方式，創意呈現越南女性傳統斗笠舞蹈。（策展人邱杰森提供）

《脈》外觀以樹皮布搭建，為歷年燈會罕見，遊客可實際觸摸，空間裡擺放花蓮縣光復鄉馬太鞍溼地的原生植物，具生態香氣。（記者黃政嘉攝）

外觀為採茶簍意象的《盛．交會．共食的光》，由竹編製成，藝術家在裡頭沖泡桃映紅茶，邀民眾體驗互動。（記者黃政嘉攝）

新住民主題燈作「福道」以多座紙飛機造型串聯，飛機印有不同國家地圖，及台灣和該國出入境章，象徵新住民來台意象。（記者黃政嘉攝）

原住民族燈作《EYE OF INA》運用原民圖騰重新設計視覺圖像，在燈飾眼睛處運用LED螢幕播放多族文化資訊。（記者黃政嘉攝）

燈區策展人邱杰森（右一）、莫珊嵐（左二），與台灣燈會導覽員謝錦榮（左一）、陳雅雯（右二）合影。（記者黃政嘉攝）

「城市聚光燈」燈區運用閩南文化元素，設置多幅燈飾畫及環境佈燈。（桃市府客家局提供）

國際級藝術家蔡爾平以雞為主題，設計客家主題作品《帶路》，象徵在新的一年之初帶來好兆頭。（桃市府客家局提供）

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