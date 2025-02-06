山陀兒狠掃高雄校園8800棵樹 補植應防再成「殭屍樹」

高雄校園人行道的樹木遭山陀兒颱風吹倒。（記者許麗娟攝）

2025/02/06 22:38

〔記者許麗娟／高雄報導〕去年10月的山陀兒颱風刮倒高雄市校園高達8800百棵樹木，破紀錄13級以上的強風雖是主因，但是種大樹、移植的土球和樹穴不足，甚至樹種不對、偏好枝條脆弱的開花植物等，也是樹木難以抵抗強風的關鍵，市府教育局利用這次風災後做了校樹總體檢，而愛樹團體亦呼籲，別讓種大樹成了「殭屍樹」，從小苗木種植才能健壯成長。

盤點高雄市校園樹木，目前種植的樹種以黑板樹、榕樹、樟樹與小葉欖仁居多，而山陀兒風災後倒伏最多的樹，又以也是上述的樹種居多。

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高雄市教育局長吳立森表示，校園樹木在不同時期有不同的選擇，過去主要選擇茂密、遮蔭效果好、相對長得快的，如黑板樹、榕樹等，但也發現，黑板樹長得快、筆直，但枝幹鬆脆風大易脆斷，榕樹則有竄根的問題，易破壞通學步道、壓擠箱涵水溝等。

森林城市協會理事長莊傑任指出，台北市、新加坡、全美國種樹都是從小苗開始種，不解高雄老是要種大樹，颱風來就一直倒。以政府採購多是樹胸直徑10至15公分以上的大樹來說，依美國ISA國際樹藝協會的標準，移植的土球應為樹胸直徑的10至12倍，但因載運困難和種植成本，台灣標準只有3至5倍，土球小使得樹木的根系傷害嚴重，加上樹穴四周土壤差，不足以讓樹根伸長，風大當然站不穩，像「殭屍樹」一樣直接傾倒。

莊傑任認為，選好苗、良善種植的規畫、開闊的土穴空間、良好的土壤條件是好好種樹的根本，從樹胸直徑約5公分的小苗開始種植，給足了土穴和樹根伸展的空間，與其大樹種了5年後颱風來就倒下，還不如種小樹生長更健康，且2年後遮蔭效果也不差，5年後還比大樹更能抵抗颱風。

此外，莊傑任也強調，修樹不是防颱的策略，樹的根基不扎好就像豆腐渣工程，才會變相斷頭修樹防颱，根據林業試驗所邱志明老師的研究報告，以櫸木為例，直徑5公分以上的傷口，百分之百會腐朽，日本也研究樹木斷頭，根系會萎縮死亡、樹幹潰爛，風險反而更高，樹木修剪的傷口應不超過直徑5公分。

吳立森表示，風災後，市府召集相關局處及專家學者為校園樹木進行總體檢和補植的系統性規畫，已把學校倒伏的樹木全部建檔，高雄市依沿海、市區、山區適合的樹有所不同，已與台糖協調包括目前育苗的樹種、能提供的量能，進行整體性的評估，除了媒合樹種，還有當地地理環境、種植方法、樹穴等整體性的處理，會以耐旱、耐濕、耐風和抗病蟲害的台灣原生種為主，樹穴盡量擴大為連續性植栽帶的樹穴，讓樹根的抓地狀況更穩定，今年3月底前會有初步的回種進度。

吳立森強調，學校與行道樹的樹木，著重在提供孩子遮蔭、景觀更優美的環境，養護樹部分，市府、學校及志工團體都付出很多心力，同時也透過這次風災，讓孩子從中認識生命教育。

老榕樹被連根拔起。（記者許麗娟攝）

有些樹因土質差，樹根伸不進土壞內，完全沒有抓地力，風一大連硬聲倒。（莊傑任提供）

樹穴太小讓樹根沒有伸展空間，颱風一來就成了殭屍樹便聲倒地。（莊傑任提供）

樹木修剪被直接斷頭，專家研究樹木超過直徑5公分以上的傷口，百分之百會腐朽。（莊傑任提供）

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