金門初九登山朝聖 天震堂醒獅團人力「扛輦」祈福

金門天震堂醒獅團人力「扛輦」，簇擁天震堂祖師爺、濟公師父、無極小王爺、中壇元帥徒步登太武山海印寺，副縣長李文良（中）、金城鎮長李誠智（中左）及天震堂堂主許績才（中右）多人，扛輦由玉章路出發。（記者吳正庭攝）

2025/02/06 22:06

〔記者吳正庭／金門報導〕今天是農曆初九「天公生」，金門天震堂醒獅團第3年以人力「扛輦」，簇擁天震堂祖師爺、濟公師父、無極小王爺、中壇元帥徒步登上金門第1高峰太武山海印寺祈福。天震堂堂主許績才說，期盼未來辦理「世界神明日」，讓兩岸神明同登太武山，共享和平、安樂。

除了在地登山客，人來人往的海印寺門口，今年又見「外人」，來自英國的台灣女婿「馬克居士」，重返海印寺擔任志工，依然帶著滿臉微笑，恭敬地對著上門祈福香客奉上1柱香，口說「阿彌陀佛」、「恭喜新年好」，偶爾會用他的母語來上1句「Happy New Year」，在金門第1名剎大門，聽來耳目一新。

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許績才說，「金門天震堂初九扛輦登太武山賀新春」的活動在金門縣體育會、金門民俗體育運動委員會、海印寺及金門天震堂共同協辦下，已是連續第3年徒步登山，加上金門鄉親本來就有大年初九「天公生」登太武山習俗，參加的信眾越來越多。

他說，太武山有很好的磁場，希望大家一起來，透過登山把不好的事情消散，到海印寺上香祈福把好的事情帶下山來。

此外，許績才去年初九登太武山曾宣布角逐金城鎮鎮長，近來卻有質疑動搖的風聲，對此，許績才強調，去年登高祈福宣示參選，就是要表明堅定參選的態度與意志，如今，他的立場未變，請支持他的親朋好友不要再多做揣測。

這支登山朝聖的隊伍，出發前於山腳玉章路口舉辦隆重祭拜儀式，副縣長李文良專程主持，祈願國泰民安、和平、幸福。海印寺住持性海師父也在寺內恭候，引領醒獅團及信眾進入寺內祈福。

太武山高252.477公尺，是金門第1高峰，頂峰建有近800年歷史古剎海印寺，是金門人信仰重鎮；每年農曆初九玉皇大帝誕辰，金門人登高拜山朝聖，祈盼在最接近天公的地方許願成功，是在地重要民俗日。

金門天震堂醒獅團人力「扛輦」，簇擁天震堂祖師爺、濟公師父、無極小王爺、中壇元帥徒步登太武山。（記者吳正庭攝）

金門天震堂醒獅團「扛輦」攻頂太武山，受到海印寺住持性海師父（左一）迎接。（記者吳正庭攝）

來自英國的台灣女婿「馬克居士」（右一），在海印寺擔任志工，他恭敬地對著上門祈福香客奉上一柱香，口說「阿彌陀佛」、「恭喜新年好」，偶爾會用他的母語來上1句「Happy New Year」。 （記者吳正庭攝）

金門海印寺人來人往，廣場前的許願樹上掛滿香客寫的許願卡片。（記者吳正庭攝）

金門天震堂醒獅團在海印寺前廣場獻藝，祝賀滿場登山客新春吉祥。 （記者吳正庭攝）

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