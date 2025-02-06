週五寒流來襲！入夜後急凍注意保暖

週五寒流南下，下午起各地氣溫迅速下降。（資料照）

2025/02/06 21:39

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（7日）寒流南下，明天下午起各地氣溫迅速下降，入夜後中部以北及宜蘭地區約8至10度，其他地區11到13度，尤其以週六最寒冷，請民眾做好保暖準備。

中央氣象局預報，週五桃園以北及東半部地區降雨發生，西半部山區有零星短暫雨明天，其他地區為多雲，民眾外出記得攜帶雨具備用；今晚至明晨新竹至嘉義沿海空曠地區、基隆北海岸及澎湖有較強陣風；明上午起桃園至台南沿海空曠地區、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖將有9到10級強陣風，沿海活動請特別注意安全。

請繼續往下閱讀...

氣溫方面，週五寒流南下，今晚明晨各地低溫為14到16度，明天白天中部以北及宜花地區高溫略為下降，約16到19度，南部及東南部較為溫暖約22到24度，離島澎湖全天13到16度，金門9到17度，馬祖8到13度。

天氣風險公司指出，新一波北方冷高壓逐步南下，台灣轉為東北季風增強影響，氣溫再度下滑，週末明顯轉冷，尤其以週六最寒冷，北部低溫普遍將下探至10至12度，並且局部地區甚至有10度以下低溫機會，中南部也有近10度低溫發生機會，預期將達到強烈大陸冷氣團甚至寒流等級。

紫外線方面，週五台北市、新北市、桃園市、基隆市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣為「低量級」，其餘縣市均為「中量級」。

環境部空氣品質預報顯示，週五環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物影響臺灣及離島，影響程度視降雨情況及上游污染物累積而有所變化，中南部地區位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中午以前高屏局部地區可能達橘色提醒等級。

週五入夜後，中部以北及宜蘭地區低溫約8至10度，其他地區11到13度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週五新竹以北、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣為「低量級」，其餘縣市均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週五宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中午以前高屏局部地區可能達橘色提醒等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法